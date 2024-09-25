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Posted 25 сентября, 07:25

Published 25 сентября, 07:25

Modified 25 сентября, 07:27

Updated 25 сентября, 07:27

Верю — не верю

Верю — не верю

25 сентября 2024, 07:25
Фото: Ростелеком
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Ольга Долматовская и Жора Крыжовников приступили к съемкам сериала по мотивам советского хита «Москва слезам не верит».

Восьмисерийной мелодрамой «Москва слезам не верит» (18+) занимаются шоураннер Жора Крыжовников, режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, а также оператор Юрий Коробейников. Новый проект от создателей ставшего культурным феноменом «‎Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в Москве начала нулевых. Актерский состав пока не раскрывается. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, после чего проект выйдет в эфире канала СТС.

Первые кадры со съемок можно увидеть тут.

Сериал пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Фишер», «Комбинация», «‎Балет»‎, «Чистые» и другие). Проект создается кинокомпанией «Водород» и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Начало нулевых, Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследований мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Сериал будет создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (18+), вышедшей на экраны в 1979 году. Сразу после премьеры фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой отечественного кинематографа.

Сериал «Москва слезам не верит» (18+)

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