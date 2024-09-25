Верю — не верю

Posted 25 сентября, 07:25
Published 25 сентября, 07:25
Modified 25 сентября, 07:27
Updated 25 сентября, 07:27
Восьмисерийной мелодрамой «Москва слезам не верит» (18+) занимаются шоураннер Жора Крыжовников, режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, а также оператор Юрий Коробейников. Новый проект от создателей ставшего культурным феноменом «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+) расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в Москве начала нулевых. Актерский состав пока не раскрывается. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, после чего проект выйдет в эфире канала СТС.
Первые кадры со съемок можно увидеть тут.
Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Комбинация», «Балет», «Чистые» и другие). Проект создается кинокомпанией «Водород» и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Начало нулевых, Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследований мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.
Сериал будет создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (18+), вышедшей на экраны в 1979 году. Сразу после премьеры фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой отечественного кинематографа.
Сериал «Москва слезам не верит» (18+)