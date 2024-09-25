Верю — не верю

Сериал будет создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (18+), вышедшей на экраны в 1979 году. Сразу после премьеры фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой отечественного кинематографа.