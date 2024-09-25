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Posted 25 сентября 2024, 14:15

Published 25 сентября 2024, 14:15

Modified 25 сентября 2024, 14:15

Updated 25 сентября 2024, 14:15

Водитель объяснил, почему в Ростове дорогое такси

Водитель объяснил, почему в Ростове дорогое такси

25 сентября 2024, 14:15
Фото: 1MI. Водитель объяснил, почему в Ростове дорогое такси
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Эксклюзив
Цены на такси не начнут опускаться, пока дорожает обслуживание авто, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский водитель одного из городских сервисов такси Ярослав Акиньшев.

По данным ЕМИСС, поездки на такси по Ростовской области подорожали в среднем на 25,6% за год.

Ростовский таксист Ярослав Акиньшев объясняет, что агрегаторы и частные водители вынуждены поднимать стоимость поездки, чтобы покрывать расходы на обслуживание авто.

«Основной фактор формирования цены на поездку — это количество свободных машин на количество заказов. Чем машин меньше, тем выше будет цена», — объясняет собеседник RostovGazeta.

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В настоящее время, по словам Ярослава Акиньшева, таксистам стало сложнее обновлять авто.

«Машин постепенно просто становится меньше из-за износа и невозможности купить новые из-за цен. Да и водителей не хватает — не каждый готов проводить за рулем полноценную рабочую смену», — замечает водитель.

Ярослав Акиньшев добавляет, что из-за санкций и недостатка комплектующих, ремонт авто стал более долгим и дорогим.

«Стоимость топлива тоже растет и влияет на цену поездки. Но это не основная причина таких цен на поездку. Машину всегда можно „посадить“ на более дешевый метан. А ломаться реже она никогда не перестанет», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что два человека погибли в страшной аварии с автобусом в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт
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