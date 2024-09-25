Водитель объяснил, почему в Ростове дорогое такси

Posted 25 сентября 2024, 14:15
Published 25 сентября 2024, 14:15
Modified 25 сентября 2024, 14:15
Updated 25 сентября 2024, 14:15
По данным ЕМИСС, поездки на такси по Ростовской области подорожали в среднем на 25,6% за год.
Ростовский таксист Ярослав Акиньшев объясняет, что агрегаторы и частные водители вынуждены поднимать стоимость поездки, чтобы покрывать расходы на обслуживание авто.
«Основной фактор формирования цены на поездку — это количество свободных машин на количество заказов. Чем машин меньше, тем выше будет цена», — объясняет собеседник RostovGazeta.
В настоящее время, по словам Ярослава Акиньшева, таксистам стало сложнее обновлять авто.
«Машин постепенно просто становится меньше из-за износа и невозможности купить новые из-за цен. Да и водителей не хватает — не каждый готов проводить за рулем полноценную рабочую смену», — замечает водитель.
Ярослав Акиньшев добавляет, что из-за санкций и недостатка комплектующих, ремонт авто стал более долгим и дорогим.
«Стоимость топлива тоже растет и влияет на цену поездки. Но это не основная причина таких цен на поездку. Машину всегда можно „посадить“ на более дешевый метан. А ломаться реже она никогда не перестанет», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что два человека погибли в страшной аварии с автобусом в Ростовской области.