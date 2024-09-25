Водитель сбил школьницу в Ростовской области

Posted 25 сентября, 18:09
Published 25 сентября, 18:09
Modified 25 сентября, 18:11
Updated 25 сентября, 18:11
Происшествие случилось 25 сентября около 17:00. Этим вечером 22-летний парень за рулем Hyundai Solaris ехал по улице Пламя Революции в Морозовске. На повороте к переулку Гладкова на дорогу вышла девочка. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Водитель ударил по тормозам, но было поздно. Легковушка на полном ходу сбила пешехода. От удара ребенок упал на асфальт. Как уточнили в ведомстве, девочка получила травмы. Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу.
Подобная авария произошла в Ростове-на-Дону 22 сентября. Женщина-водитель сбила 10-летнюю девочку. В тот раз ребенок попал под колеса легковушки прямо на пешеходном переходе. Женщина уехала с места ДТП, а пострадавшую госпитализировали.