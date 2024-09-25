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Posted 25 сентября, 18:09

Published 25 сентября, 18:09

Modified 25 сентября, 18:11

Updated 25 сентября, 18:11

Школьница попала в больницу после ДТП в Ростовской области

Водитель сбил школьницу в Ростовской области

25 сентября 2024, 18:09
Фото: 1MI
Школьница попала в больницу после ДТП в Ростовской области
Медики доставили 9-летнюю девочку с травмами в больницу после того, как ее сбила машина в Ростовской области, сообщает региональное УГИБДД.

Происшествие случилось 25 сентября около 17:00. Этим вечером 22-летний парень за рулем Hyundai Solaris ехал по улице Пламя Революции в Морозовске. На повороте к переулку Гладкова на дорогу вышла девочка. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Фото: УГИБДД по РО.

Водитель ударил по тормозам, но было поздно. Легковушка на полном ходу сбила пешехода. От удара ребенок упал на асфальт. Как уточнили в ведомстве, девочка получила травмы. Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу.

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Подобная авария произошла в Ростове-на-Дону 22 сентября. Женщина-водитель сбила 10-летнюю девочку. В тот раз ребенок попал под колеса легковушки прямо на пешеходном переходе. Женщина уехала с места ДТП, а пострадавшую госпитализировали.

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