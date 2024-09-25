Водитель сбил школьницу в Ростовской области

Происшествие случилось 25 сентября около 17:00. Этим вечером 22-летний парень за рулем Hyundai Solaris ехал по улице Пламя Революции в Морозовске. На повороте к переулку Гладкова на дорогу вышла девочка. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте.