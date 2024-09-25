Вышел покурить: под ногами жителя Ростова-на-Дону рухнул балкон

Вечером 24 сентября перекур чуть не обернулся летальным исходом для одного из жителей Ростова-на-Дону. Мужчина вышел на балкон, как вдруг пол под ногами начал проваливаться. Большая часть бетонной конструкции рухнула на соседний балкон. Трагедии удалось избежать. Ростовчанин успел забежать в дом, а на этаже ниже никого не оказалось.