Вышел покурить: под ногами жителя Ростова-на-Дону рухнул балкон

Posted 25 сентября, 12:34
Published 25 сентября, 12:34
Modified 25 сентября, 12:36
Updated 25 сентября, 12:36
Вечером 24 сентября перекур чуть не обернулся летальным исходом для одного из жителей Ростова-на-Дону. Мужчина вышел на балкон, как вдруг пол под ногами начал проваливаться. Большая часть бетонной конструкции рухнула на соседний балкон. Трагедии удалось избежать. Ростовчанин успел забежать в дом, а на этаже ниже никого не оказалось.
Инцидент произошел в доме №264 по улице Шолохова. К слову, дом был построен в 1981 году.