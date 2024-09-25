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Posted 25 сентября, 12:34

Published 25 сентября, 12:34

Modified 25 сентября, 12:36

Updated 25 сентября, 12:36

Основание балкона обрушилось под ногами жителя Ростова-на-Дону

Вышел покурить: под ногами жителя Ростова-на-Дону рухнул балкон

25 сентября 2024, 12:34
Фото: Natali Bredikhina/Unsplash
Основание балкона обрушилось под ногами жителя Ростова-на-Дону

Под ногами жителя Ростова-на-Дону на Шолохова рухнул балкон

Житель Ростова-на-Дону чуть не улетел с третьего этажа вместе с балконом, который разрушился прямо у него под ногами, сообщает канал «Это Ростов новости».

Вечером 24 сентября перекур чуть не обернулся летальным исходом для одного из жителей Ростова-на-Дону. Мужчина вышел на балкон, как вдруг пол под ногами начал проваливаться. Большая часть бетонной конструкции рухнула на соседний балкон. Трагедии удалось избежать. Ростовчанин успел забежать в дом, а на этаже ниже никого не оказалось.

Инцидент произошел в доме №264 по улице Шолохова. К слову, дом был построен в 1981 году.

В центре Ростова-на-Дону обвалился фасад отремонтированного дома
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Основание балкона обрушилось под ногами жителя Ростова-на-ДонуОснование балкона обрушилось под ногами жителя Ростова-на-Дону
Основание балкона обрушилось под ногами жителя Ростова-на-Дону. Фото: ВК «Это Ростов»

Ранее в Ростове-на-Дону обрушился балкон здания на Буденновском.

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