rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 16:23

Published 25 сентября, 16:23

Modified 25 сентября, 19:40

Updated 25 сентября, 19:40

Глава СКР Таганрога Багмут задержан за передачу взятки в 2 млн рублей

Главному следователю Таганрога грозит 12 лет за посредничество во взятке

25 сентября 2024, 16:23
Фото: Изображение Midjourney
Глава СКР Таганрога Багмут задержан за передачу взятки в 2 млн рублей
Следком возбудил дело против руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области Руслана Багмута за дачу взятки и мошенничество, сообщает региональное УФСБ РФ.

Известно, что в марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов уговорил Багмута быть посредником в передаче взятки некому сотруднику полиции Ростовской области. Так, в руки главы СКР Таганрога попало два миллиона рублей за общее покровительство местного строительного бизнеса.

Против Багмута и Ляпусова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 и части 5 статьи 291 УК РФ. В соответствии с законодательством им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Появилось видео задержания начальника следственного отдела в Таганроге
Узнать подробнее

Ранее политолог Евгений Михайлов предположил, что задержанием начальника следственного отдела в Таганроге это только начало чисток в рядах СУ СКР по Ростовской области.

До этого стал известен размер взятки, за которую задержали замминистра спорта донского региона.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону осудят чиновника из МЧС за взятки от директора колледжаИтоги недели: в Ростовской области возвращают вытрезвители и обыскивают судейБетонная плита насмерть раздавила рабочего на стройке в Шахтах
#Регина Симакова#Общество#Бизнес#Ростовская область#Таганрог#Деньги#Взятки#Задержание#Уголовное дело#Получение взятки#Следственный комитет#Взяточничество#Посредничество
Подпишитесь
Популярное