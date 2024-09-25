Главному следователю Таганрога грозит 12 лет за посредничество во взятке

Posted 25 сентября, 16:23
Published 25 сентября, 16:23
Modified 25 сентября, 19:40
Updated 25 сентября, 19:40
Известно, что в марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов уговорил Багмута быть посредником в передаче взятки некому сотруднику полиции Ростовской области. Так, в руки главы СКР Таганрога попало два миллиона рублей за общее покровительство местного строительного бизнеса.
Против Багмута и Ляпусова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 и части 5 статьи 291 УК РФ. В соответствии с законодательством им может грозить до 12 лет лишения свободы.
Ранее политолог Евгений Михайлов предположил, что задержанием начальника следственного отдела в Таганроге это только начало чисток в рядах СУ СКР по Ростовской области.
До этого стал известен размер взятки, за которую задержали замминистра спорта донского региона.