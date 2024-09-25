Замминистра спорта Ростовской области Гадарову арестовали на два месяца

Posted 25 сентября, 11:03
Published 25 сентября, 11:03
Modified 25 сентября, 11:05
Updated 25 сентября, 11:05
В отношении высокопоставленной чиновницы возбуждено уголовное дело о даче взятки. Суд постановил арестовать Светлану Гадарову до 19 ноября включительно.
Известно, что замминистра спорта в прошлом году прямо на рабочем месте в ходе нескольких встреч получала деньги от заинтересованного лица. Взяткодатель представлял фирму своей супруги. Всего он передал Гадаровой не менее 80 тысяч рублей. За эти деньги чиновница обещала пролоббировать интересы фирмы, чтобы та получила контракт с министерством. Также Гадарова обещала «беспрепятственно» подписать документы о приёмке услуг от компании.
Сообщается, что дома и на рабочем месте у замминистра уже прошли обыски.