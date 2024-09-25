Замминистра спорта Ростовской области Гадарову арестовали на два месяца

Известно, что замминистра спорта в прошлом году прямо на рабочем месте в ходе нескольких встреч получала деньги от заинтересованного лица. Взяткодатель представлял фирму своей супруги. Всего он передал Гадаровой не менее 80 тысяч рублей. За эти деньги чиновница обещала пролоббировать интересы фирмы, чтобы та получила контракт с министерством. Также Гадарова обещала «беспрепятственно» подписать документы о приёмке услуг от компании.