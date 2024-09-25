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Posted 25 сентября, 08:16

Published 25 сентября, 08:16

Modified 25 сентября, 08:18

Updated 25 сентября, 08:18

Замминистра спорта Ростовской области задержана по подозрению в коррупции

Замминистра спорта Ростовской области задержана по подозрению в коррупции

25 сентября 2024, 08:16
Фото: Минспорт Ростовской области
Замминистра спорта Ростовской области задержана по подозрению в коррупции
Силовики задержали заместителя министра спорта и физкультуры Ростовской области Светлану Гадарову. Как сообщают СМИ, ее подозревают в коррупционном преступлении.

По информации 1rnd, чиновницу задержали 23 сентября в порядке статьи 91 УПК РФ. Это значит, что Гадарову либо взяли с поличным, либо обнаружили следы преступления, указывающие на нее, либо кто-то ее сдал.

Известно, что госслужащую подозревают в коррупционном преступлении.

После задержания дома и на рабочем месте замминистра прошли обыски. Об их результатах пока ничего не известно.

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Ранее сообщалось, что 100 чиновников накажут в Ростовской области после проверок на соблюдение антикоррупционного законодательства.

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