Замминистра спорта Ростовской области задержана по подозрению в коррупции

Posted 25 сентября, 08:16
Published 25 сентября, 08:16
Modified 25 сентября, 08:18
Updated 25 сентября, 08:18
По информации 1rnd, чиновницу задержали 23 сентября в порядке статьи 91 УПК РФ. Это значит, что Гадарову либо взяли с поличным, либо обнаружили следы преступления, указывающие на нее, либо кто-то ее сдал.
Известно, что госслужащую подозревают в коррупционном преступлении.
После задержания дома и на рабочем месте замминистра прошли обыски. Об их результатах пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что 100 чиновников накажут в Ростовской области после проверок на соблюдение антикоррупционного законодательства.