Жители показали, как в Гуково две недели вода течет из-под земли, заливая город

Posted 25 сентября 2024, 16:30
Published 25 сентября 2024, 16:30
Modified 25 сентября 2024, 16:32
Updated 25 сентября 2024, 16:32
По словам местных жителей, в водоканале уверяют — заявка принята. Однако за две недели горожане не увидели в Гуково никаких изменений. Вода продолжает «бежать» из-под земли, растекаясь по улицам Пахоменко и Комсомольская.
«Я обнаружила разливы воды, когда шла в больницу. Вода течет по больничному двору, стекая за медучреждение. Там уже образовалось озеро», — отмечает Светлана Авдеева.
Местные жители переживают, что под длительным воздействием воды может начать разрушаться асфальтное покрытие. Вызывает у горожан вопросы и то, кто будет платить за потерю огромных объемов ресурса.
«Представляете, сколько кубов питьевой воды вытекло за две недели? А ведь в Гукове очень высокая стоимость ресурса. Кто будет платить за эти реки? Раскидают долг по нашим бабушкам и дедушкам, у которых и так маленькая пенсия?» — задается вопросами многодетная мать.
В водоканале города Гуково корреспонденту RostovGazeta сообщили, что руководство организации в курсе аварии. Там же разъяснили, что утечка воды идет из-за врезки магазина с одноименным названием остановки.
«Пока не ясно, кто будет ремонтировать. Нужно согласование. Но руководство в курсе сложившейся ситуации, там уже давно течет», — отметили в водоканале.
Ранее RostovGazeta сообщала, как Западный район в Ростове весь день затапливало вонючей водой из коммунального фонтана.