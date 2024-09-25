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Posted 25 сентября 2024, 16:30

Published 25 сентября 2024, 16:30

Modified 25 сентября 2024, 16:32

Updated 25 сентября 2024, 16:32

Жители показали, как в Гуково две недели вода течет из-под земли, заливая город

Жители показали, как в Гуково две недели вода течет из-под земли, заливая город

25 сентября 2024, 16:30
Фото: Светлана Авдеева. rostovgazeta.ru. Жители показали, как в Гуково две недели вода течет из-под земли, заливая город
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Эксклюзив
На остановке «Элита» возле шахты «Антрацит» № 15 в городе Гуково произошла коммунальная авария. За две недели ее никто не устранил. Вода так и продолжает течь из-под земли, сообщила RostovGazeta местная жительница, многодетная мать Светлана Авдеева.

По словам местных жителей, в водоканале уверяют — заявка принята. Однако за две недели горожане не увидели в Гуково никаких изменений. Вода продолжает «бежать» из-под земли, растекаясь по улицам Пахоменко и Комсомольская.

«Я обнаружила разливы воды, когда шла в больницу. Вода течет по больничному двору, стекая за медучреждение. Там уже образовалось озеро», — отмечает Светлана Авдеева.

Местные жители переживают, что под длительным воздействием воды может начать разрушаться асфальтное покрытие. Вызывает у горожан вопросы и то, кто будет платить за потерю огромных объемов ресурса.

«Представляете, сколько кубов питьевой воды вытекло за две недели? А ведь в Гукове очень высокая стоимость ресурса. Кто будет платить за эти реки? Раскидают долг по нашим бабушкам и дедушкам, у которых и так маленькая пенсия?» — задается вопросами многодетная мать.
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Видео: Светлана Авдеева. rostovgazeta.ru. Жители показали, как в Гуково две недели вода течет из-под земли, заливая город

В водоканале города Гуково корреспонденту RostovGazeta сообщили, что руководство организации в курсе аварии. Там же разъяснили, что утечка воды идет из-за врезки магазина с одноименным названием остановки.

«Пока не ясно, кто будет ремонтировать. Нужно согласование. Но руководство в курсе сложившейся ситуации, там уже давно течет», — отметили в водоканале.

Ранее RostovGazeta сообщала, как Западный район в Ростове весь день затапливало вонючей водой из коммунального фонтана.

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