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Posted 25 сентября, 13:15

Published 25 сентября, 13:15

Modified 25 сентября, 13:15

Updated 25 сентября, 13:15

Аренда загородного дома сравнялась по цене с арендой квартиры в Ростове

Жители Ростова стали массово сдавать в аренду загородные дома

25 сентября 2024, 13:15
Фото: Unsplash
Аренда загородного дома сравнялась по цене с арендой квартиры в Ростове
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Эксклюзив
Загородное жильё стали активнее сдавать в Ростове и его окраинах, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимость».

Так, предложение загородного жилья в аренду в Ростовской области увеличилось на 18% по сравнению с прошлым летом. Средняя площадь сдаваемых объектов составляет 86 квадратных метров. В месяц за аренду дома загородом просят около 25 тысяч рублей. Примерно столько же стоит в месяц съёмная квартира в Ростове площадью в 40 квадратных метров.

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Аналитики отмечают, что ростовчане стали чаще отдавать предпочтение аренде загородного жилья. Спрос на него растёт год к году.

«Многие рассматривают загородные объекты как альтернативу квартирам в черте города — за сопоставимые деньги можно приобрести жилье гораздо большей площади», — объясняет Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Ранее сообщалось, что половина квартир в новостройках Ростовской области остаются нераспроданными.

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