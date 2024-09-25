Жители Ростова стали массово сдавать в аренду загородные дома

Posted 25 сентября, 13:15
Published 25 сентября, 13:15
Modified 25 сентября, 13:15
Updated 25 сентября, 13:15
Так, предложение загородного жилья в аренду в Ростовской области увеличилось на 18% по сравнению с прошлым летом. Средняя площадь сдаваемых объектов составляет 86 квадратных метров. В месяц за аренду дома загородом просят около 25 тысяч рублей. Примерно столько же стоит в месяц съёмная квартира в Ростове площадью в 40 квадратных метров.
Аналитики отмечают, что ростовчане стали чаще отдавать предпочтение аренде загородного жилья. Спрос на него растёт год к году.
«Многие рассматривают загородные объекты как альтернативу квартирам в черте города — за сопоставимые деньги можно приобрести жилье гораздо большей площади», — объясняет Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».
Ранее сообщалось, что половина квартир в новостройках Ростовской области остаются нераспроданными.