Жители Ростова стали массово сдавать в аренду загородные дома

Так, предложение загородного жилья в аренду в Ростовской области увеличилось на 18% по сравнению с прошлым летом. Средняя площадь сдаваемых объектов составляет 86 квадратных метров. В месяц за аренду дома загородом просят около 25 тысяч рублей. Примерно столько же стоит в месяц съёмная квартира в Ростове площадью в 40 квадратных метров.