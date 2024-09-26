Что такое чайлдфри: жителям России запрещают думать о бездетности

Posted 26 сентября 2024, 08:37
Published 26 сентября 2024, 08:37
Modified 26 сентября 2024, 08:39
Updated 26 сентября 2024, 08:39
Чайлдфри или добровольная бездетность — движение, характеризующееся осознанным откладыванием или полным отказом от рождения детей. Приверженцы так называемой субкультуры не испытывают ненависти или других негативных эмоций к малышам, они предпочитают в первую очередь построить карьеру, попутешествовать и просто пожить для себя. Как правило, чайлдфри заводят детей, но уже в среднем возрасте.
В настоящий момент неизвестно, кто попадет под определение такой пропаганды. Будет ли считаться пропагандой чайлдфри демонстрация семей без детей в фильмах или открытые посты в интернете на эту тему? Вероятно, скоро нам объяснят.
Ясно одно, что подобные законопроекты направлены на решение демографических проблем в стране. По данным Росстата, в первой половине 2024 года в России родились 599,6 тысячи детей. Это на 16 тысяч меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В среднем на одну женщину в РФ приходится 1,78 ребенка, а для поддержания и улучшения рождаемости коэффициент должен достигать 2,12.
Кандидат психологических наук, доцент ГУУ Светлана Гришаева считает, что запрет пропаганды чайлдфри может оказать необходимый эффект, но для того чтобы выбраться из демографической ямы, необходимо стимулировать рождение детей денежными выплатами. Например, можно ввести маткапитал на второго, и на третьего ребенка без учета нуждаемости в размере 1,5–2 миллионов рублей, чтобы этой суммы хватило хотя бы на минимальное улучшение качества жизни молодых родителей.
Ранее политолог Александр Сухарь призвал запретить движение чайлдфри в Ростове-на-Дону.