Что такое чайлдфри: жителям России запрещают думать о бездетности

Ясно одно, что подобные законопроекты направлены на решение демографических проблем в стране. По данным Росстата, в первой половине 2024 года в России родились 599,6 тысячи детей. Это на 16 тысяч меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В среднем на одну женщину в РФ приходится 1,78 ребенка, а для поддержания и улучшения рождаемости коэффициент должен достигать 2,12.