rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 13:52

Published 26 сентября, 13:52

Modified 27 сентября, 05:57

Updated 27 сентября, 05:57

Над Ростовской областью пролетит комета, которую не видели 30 тысяч лет

Даже днем будет заметна: над Ростовом пролетит комета, которую не видели 30 тысяч лет

26 сентября 2024, 13:52
Фото: Pxhere
Над Ростовской областью пролетит комета, которую не видели 30 тысяч лет

Над Ростовской областью пролетит комета, которую не видели 30 тысяч лет

Жители Ростовской области станут свидетелями уникальной кометы, которая вернется в Солнечную систему спустя более 30 тысяч лет и больше никогда здесь не появится. О комете С/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) RostovGazeta рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин.

Комету ATLAS открыли 9 января 2023 года на китайской обсерватории, в честь которой ее и назвали — Цзыцзиньшань. Второе название (ATLAS) она получила, когда ее обнаружил телескоп в ЮАР через полтора месяца. Тогда еще не было информации об открытии нового небесного тела, поэтому комете оставили двойное название.

С самого начала ученые прогнозировали такую яркость, при которой комету будет видно невооруженным глазом. И этот момент вот-вот наступит: 27 сентября ATLAS пройдет через перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. После этого небесное тело можно будет наблюдать без оптических приборов.

— В последние дни сентября комету можно будет попробовать найти на утреннем небе — она будет перемещаться невысоко над горизонтом, из созвездия Секстанта в созвездие Льва и иметь видимый блеск около +3 звездной величины (прим. — чем меньше значение, тем ярче объект), — рассказал ростовский астроном.
Фото: stellarium

Теоретически комету будет видно без специальных оптических приборов, но лучше все-таки взять бинокль или любительский телескоп. Чтобы найти небесную странницу, можно ориентироваться по серпу Луны — он будет чуть выше кометы.

Предполагается, что в начале октября яркость кометы резко увеличится. Она буквально «разгорится» с новой силой из-за взаимодействия вещества ядра с солнечным излучением. Насколько яркой она будет, пока сложно предугадать наверняка.

Астроном оценил вероятность северного сияния в Ростовской области в августе
Узнать подробнее

В лучшем случае блеск может достичь -5 или даже -7 звездной величины. Тогда комета станет третьим по яркости объектом на небе после Солнца и Луны. Ее можно будет увидеть в телескоп даже при дневном свете. Однако стоит быть очень осторожными из-за близкого расположения кометы к Солнцу. На светило нельзя смотреть без специальных светофильтров — это может привести к серьезным проблемам со зрением.

— Если же реализуются более консервативные сценарии, в которых блеск кометы достигнет -3 звездной величины, то в начале октября она для наблюдения доступна не будет, — добавил Николай Дёмин.
Фото: stellarium

Несмотря на то, что ATLAS будет ярче Полярной звезды даже при -3 звездной величины, на фоне расположенного поблизости Солнца, этого недостаточно, чтобы ее заметили.

В любом случае комету можно назвать ярчайшей за последние годы. Подобный блеск (+1,5 звездной величины) наблюдали в 2020 году, когда пролетала комета NEOWISE. А если ATLAS достигнет самых высоких прогнозируемых значений, то побьет даже блеск одной из комет Макнота 2006 года (спустя 18 лет).

— 13 октября ATLAS приблизится на наименьшее расстояние от Земли — около 70 миллионов километров. Это сопоставимо с расстоянием до Марса или Венеры. Блеск кометы при этом станет плавно падать, а вот условия ее видимости — резко улучшаться, — поделился ученый.
Фото: stellarium

Вот этот период станет лучшим для наблюдений. С середины по конец октября ATLAS можно найти в юго-западной части небосвода. Из-за темного фона вечернего неба хвост кометы будет особенно впечатляющим. Максимально он может вытянуться и достигнуть размера 40 спутников (Луны), видимых с Земли. Впечатляющее зрелище прогнозируют с 20 по 30 октября.

Затем комета будет становиться все менее яркой. В ноябре понадобится призменный бинокль, чтобы ее увидеть, а в декабре — мощный телескоп.

Фото: stellarium

По расчетам ученых, ATLAS уже бывал в Солнечной системе — примерно 30-34 тысячи лет назад. Можно сказать, что комета застала период, когда неандертальцы сменялись кроманьонцами. К сожалению, больше она сюда не вернется — ни через 30, ни через 100 тысяч лет. Из-за воздействия гравитации массивных объектов (Солнце, планеты) орбита небесного тела изменилась, став параболой, или траекторией ухода.

Ранее RostovGazeta рассказывала, почему в Ростовской области не увидят новый спутник Земли. Астероид 2024 РТ5 почти два месяца будет летать в сотнях тысяч километров над планетой.

Читайте также:
Последнее в году затмение Луны увидят жители Ростовской области 18 сентябряВстречу Луны и Сатурна смогут наблюдать в небе жители Ростовской областиЛунное затмение и противостояние Сатурна могут увидеть жители Ростова в сентябре
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Астрономия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика