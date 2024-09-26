Даже днем будет заметна: над Ростовом пролетит комета, которую не видели 30 тысяч лет

В лучшем случае блеск может достичь -5 или даже -7 звездной величины. Тогда комета станет третьим по яркости объектом на небе после Солнца и Луны. Ее можно будет увидеть в телескоп даже при дневном свете. Однако стоит быть очень осторожными из-за близкого расположения кометы к Солнцу. На светило нельзя смотреть без специальных светофильтров — это может привести к серьезным проблемам со зрением.