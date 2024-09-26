Даже днем будет заметна: над Ростовом пролетит комета, которую не видели 30 тысяч лет

Posted 26 сентября, 13:52
Published 26 сентября, 13:52
Modified 27 сентября, 05:57
Updated 27 сентября, 05:57
Комету ATLAS открыли 9 января 2023 года на китайской обсерватории, в честь которой ее и назвали — Цзыцзиньшань. Второе название (ATLAS) она получила, когда ее обнаружил телескоп в ЮАР через полтора месяца. Тогда еще не было информации об открытии нового небесного тела, поэтому комете оставили двойное название.
С самого начала ученые прогнозировали такую яркость, при которой комету будет видно невооруженным глазом. И этот момент вот-вот наступит: 27 сентября ATLAS пройдет через перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. После этого небесное тело можно будет наблюдать без оптических приборов.
— В последние дни сентября комету можно будет попробовать найти на утреннем небе — она будет перемещаться невысоко над горизонтом, из созвездия Секстанта в созвездие Льва и иметь видимый блеск около +3 звездной величины (прим. — чем меньше значение, тем ярче объект), — рассказал ростовский астроном.
Теоретически комету будет видно без специальных оптических приборов, но лучше все-таки взять бинокль или любительский телескоп. Чтобы найти небесную странницу, можно ориентироваться по серпу Луны — он будет чуть выше кометы.
Предполагается, что в начале октября яркость кометы резко увеличится. Она буквально «разгорится» с новой силой из-за взаимодействия вещества ядра с солнечным излучением. Насколько яркой она будет, пока сложно предугадать наверняка.
В лучшем случае блеск может достичь -5 или даже -7 звездной величины. Тогда комета станет третьим по яркости объектом на небе после Солнца и Луны. Ее можно будет увидеть в телескоп даже при дневном свете. Однако стоит быть очень осторожными из-за близкого расположения кометы к Солнцу. На светило нельзя смотреть без специальных светофильтров — это может привести к серьезным проблемам со зрением.
— Если же реализуются более консервативные сценарии, в которых блеск кометы достигнет -3 звездной величины, то в начале октября она для наблюдения доступна не будет, — добавил Николай Дёмин.
Несмотря на то, что ATLAS будет ярче Полярной звезды даже при -3 звездной величины, на фоне расположенного поблизости Солнца, этого недостаточно, чтобы ее заметили.
В любом случае комету можно назвать ярчайшей за последние годы. Подобный блеск (+1,5 звездной величины) наблюдали в 2020 году, когда пролетала комета NEOWISE. А если ATLAS достигнет самых высоких прогнозируемых значений, то побьет даже блеск одной из комет Макнота 2006 года (спустя 18 лет).
— 13 октября ATLAS приблизится на наименьшее расстояние от Земли — около 70 миллионов километров. Это сопоставимо с расстоянием до Марса или Венеры. Блеск кометы при этом станет плавно падать, а вот условия ее видимости — резко улучшаться, — поделился ученый.
Вот этот период станет лучшим для наблюдений. С середины по конец октября ATLAS можно найти в юго-западной части небосвода. Из-за темного фона вечернего неба хвост кометы будет особенно впечатляющим. Максимально он может вытянуться и достигнуть размера 40 спутников (Луны), видимых с Земли. Впечатляющее зрелище прогнозируют с 20 по 30 октября.
Затем комета будет становиться все менее яркой. В ноябре понадобится призменный бинокль, чтобы ее увидеть, а в декабре — мощный телескоп.
По расчетам ученых, ATLAS уже бывал в Солнечной системе — примерно 30-34 тысячи лет назад. Можно сказать, что комета застала период, когда неандертальцы сменялись кроманьонцами. К сожалению, больше она сюда не вернется — ни через 30, ни через 100 тысяч лет. Из-за воздействия гравитации массивных объектов (Солнце, планеты) орбита небесного тела изменилась, став параболой, или траекторией ухода.
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