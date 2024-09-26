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Posted 26 сентября, 16:00

Published 26 сентября, 16:00

Modified 26 сентября, 16:00

Updated 26 сентября, 16:00

В южном парке птиц «Малинки» в Ростовской области кролик пострадал из-за детей

Дети переломали лапы кролику в парке «Малинки» Ростовской области

26 сентября 2024, 16:00
Фото: 1MI
В южном парке птиц «Малинки» в Ростовской области кролик пострадал из-за детей
В южном парке птиц «Малинки» в Ростовской области кролик пострадал из-за детей, сообщила пресс-служба учреждения.

Кролик Лапусик живёт в контактной зоне парка птиц «Малинки». На днях кипер заметил детей, которые издевались над кроликом. Они тянули Лапусика в разные стороны. У бедного животного из-за детей оказались вывернуты и сломаны все лапки. Несовершеннолетних отогнали от кролика и позвали на место зоологов. К тому времени животное уже не могло двигаться.

Кролика выхаживали зоологи и ветеринары. Они смогли заново собрать кости всех четырёх лап. Сейчас Лапусик уже идёт на поправку.

В парке «Малинки» напомнили, что в контактной части зоопарка нельзя тискать и трогать животных, если те проявляют страх к человеку или чувствуют себя некомфортно.

Были ли дети наказаны за издевательство над кроликом, не сообщается.

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