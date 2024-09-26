Дети переломали лапы кролику в парке «Малинки» Ростовской области

Кролик Лапусик живёт в контактной зоне парка птиц «Малинки». На днях кипер заметил детей, которые издевались над кроликом. Они тянули Лапусика в разные стороны. У бедного животного из-за детей оказались вывернуты и сломаны все лапки. Несовершеннолетних отогнали от кролика и позвали на место зоологов. К тому времени животное уже не могло двигаться.