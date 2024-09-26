Экспертиза одобрила проект завода по производству напитков под Ростовом

Posted 26 сентября, 09:58
Published 26 сентября, 09:58
Modified 26 сентября, 10:00
Updated 26 сентября, 10:00
25 сентября негосударственная экспертиза вынесла положительное заключение проектной документации завода. На предприятии планируют производить безалкогольные напитки. Объект будет находиться в поселке Опытный Аксайского района.
Добавим, что проектную документацию подготовили ООО «Таврида электрик ЮСК», ООО «Теплокомплекс» и ООО «Проектно-изыскательная компания Основа». Застройщиком выступит ООО «Мастер».
Ранее стало известно о том, что часть рыбного завода за 2,2 миллиарда рублей пустят в эксплуатацию уже в 2025 году в Ростовской области. Подробнее о ферме в материале RostovGazeta.
До этого в донском регионе выставили на продажу завод по производству кормов домашних животных.
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