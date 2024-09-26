rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 09:58

Published 26 сентября, 09:58

Modified 26 сентября, 10:00

Updated 26 сентября, 10:00

Экспертиза одобрила проект завода по производству напитков под Ростовом

Экспертиза одобрила проект завода по производству напитков под Ростовом

26 сентября 2024, 09:58
Фото: Unsplash
Экспертиза одобрила проект завода по производству напитков под Ростовом
В Ростовской области может появиться предприятие по производству безалкогольных напитков. Соответствующие сведения размещены в едином госреестре заключений.

25 сентября негосударственная экспертиза вынесла положительное заключение проектной документации завода. На предприятии планируют производить безалкогольные напитки. Объект будет находиться в поселке Опытный Аксайского района.

Добавим, что проектную документацию подготовили ООО «Таврида электрик ЮСК», ООО «Теплокомплекс» и ООО «Проектно-изыскательная компания Основа». Застройщиком выступит ООО «Мастер».

В Ростове-на-Дону появится технопарк радиоэлектроники
Узнать подробнее

Ранее стало известно о том, что часть рыбного завода за 2,2 миллиарда рублей пустят в эксплуатацию уже в 2025 году в Ростовской области. Подробнее о ферме в материале RostovGazeta.

До этого в донском регионе выставили на продажу завод по производству кормов домашних животных.

Читайте также:
Часть рыбного комплекса за 2,2 млрд в Ростовской области запустят уже 2025 годуЗаводу кормов для кошек и собак в Ростовской области ищут нового собственникаВ Ростовской области прокуратура начала проверку качества новостроек
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Строительство#Вода#Производство#Аксайский район#Завод#Проект#Экспертиза#Предприятие#Жидкость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика