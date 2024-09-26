Фермер из Ростовской области из воздуха делал тонны сливочного масла

Проверка нагрянула на производство к крестьянскому (фермерскому) хозяйству Исмаилова Н.Э. в Целинском районе. По документам именно там изготовили более 15 тонн «молочки», не указав сырье, которое для этого понадобилось. А затем из 10 тонн сделали 26,3 тонны сливочного масла.