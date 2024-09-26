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Posted 26 сентября, 09:28

Published 26 сентября, 09:28

Modified 26 сентября, 09:30

Updated 26 сентября, 09:30

Фермер из Ростовской области из воздуха делал тонны сливочного масла

Фермер из Ростовской области из воздуха делал тонны сливочного масла

26 сентября 2024, 09:28
Фото: Unsplash
Фермер из Ростовской области из воздуха делал тонны сливочного масла
В Ростовской области выявили очередное фантомное предприятие по производству молочной продукции, об этом 26 сентября сообщает региональный Россельхознадзор.

Проверка нагрянула на производство к крестьянскому (фермерскому) хозяйству Исмаилова Н.Э. в Целинском районе. По документам именно там изготовили более 15 тонн «молочки», не указав сырье, которое для этого понадобилось. А затем из 10 тонн сделали 26,3 тонны сливочного масла.

Эксперты заподозрили неладное: получить столько масла из данного количества молока попросту невозможно. Только для одной тонны сливочного масла требуется минимум 17 тонн молока. А значит, имеющейся продукции не хватило бы и на одну тонну масла.

Когда сотрудники Россельхознадзора пришли проверить, как КФХ удалось изготовить столько масла, оказалось, что никакого производства по указанному адреса нет.

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— Указанные обстоятельства свидетельствует о легализации и выпуске в оборот продукции неизвестного происхождения, — заявили в региональном управление.

Уполномоченное лицо КФХ лишили регистрации в системе сертификаций, аннулировав запись в журнале, и предупредили организацию о недопустимости подобных нарушений.

Ранее в Ростовской области обнаружили фантомное предприятие по производству мяса.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Фермерство#Сливочное масло#Россельхознадзор
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