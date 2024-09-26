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Posted 26 сентября, 13:08

Published 26 сентября, 13:08

Modified 26 сентября, 13:10

Updated 26 сентября, 13:10

Фура перевернулась и сгорела на трассе М-4 в Ростовской области

Горящая фура перекрыла движение на трассе М-4 в Ростовской области

26 сентября 2024, 13:08
Фото: 42.mchs.gov.ru
Фура перевернулась и сгорела на трассе М-4 в Ростовской области
Движение перекрыто на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за загоревшейся фуры, сообщает со ссылкой на очевидцев сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Происшествие случилось на федеральной трассе в сторону Краснодара 26 сентября. Грузовик во время движения перевернулся и загорелся. Фура перекрыла собой несколько полос движения.

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Видео: ВК «Ростов Главный». Фура перевернулась и сгорела на трассе М-4 в Ростовской области

На кадрах, снятых очевидцами, спасателей и инспекторов пока не видно. О состоянии водителя большегруза ничего не известно.

По информации водителей, проезжающих по трассе в эти часы, из-за горящей фуры движение затруднено.

В управлении Госавтоинспекции по Ростовской области комментариев о ДТП пока не давали.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом.

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