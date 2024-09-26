Горящая фура перекрыла движение на трассе М-4 в Ростовской области

Posted 26 сентября, 13:08
Published 26 сентября, 13:08
Modified 26 сентября, 13:10
Updated 26 сентября, 13:10
Происшествие случилось на федеральной трассе в сторону Краснодара 26 сентября. Грузовик во время движения перевернулся и загорелся. Фура перекрыла собой несколько полос движения.
На кадрах, снятых очевидцами, спасателей и инспекторов пока не видно. О состоянии водителя большегруза ничего не известно.
По информации водителей, проезжающих по трассе в эти часы, из-за горящей фуры движение затруднено.
В управлении Госавтоинспекции по Ростовской области комментариев о ДТП пока не давали.
Ранее четыре человека пострадали в ДТП под Таганрогом.
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