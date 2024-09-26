Гостиничный бизнес просит властей не вводить туристический налог в Ростове

Posted 26 сентября, 17:45
Published 26 сентября, 17:45
Modified 26 сентября, 17:46
Updated 26 сентября, 17:46
Представители индустрии полагают, что введение туристического налога будет иметь негативные последствия для бизнеса. В первую очередь для недорогих гостиниц и отелей. Размер туристического налога составит 1% от стоимости проживания за одни сутки и не менее 100 рублей.
«При стоимости двухместного номера в размере 3,5 тысячи рублей гости должны будут заплатить суммарно 200 рублей туристического налога, что составит более 5% от цены за номер в сутки. Получается, что чем отель бюджетнее, тем выше будет процент, составляющий туристический налог, от валовой выручки», — объяснила Елена Папиж.
Также сами туристы, вероятно, будут отказываться от гостиниц и отелей. Они предпочтут им «серые» средства размещения или аренду квартир и апартаментов. Таким образом, гостиничный бизнес в области понесёт убытки. К тому же туристы станут отдавать предпочтение отдыху в соседних регионах — Ставропольском и Краснодарском краях и в Адыгее.
Ещё одна проблема — введение туристического налога увеличит уровень фискальной нагрузки на КСР в регионе.
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