Гостиничный бизнес просит властей не вводить туристический налог в Ростове

Также сами туристы, вероятно, будут отказываться от гостиниц и отелей. Они предпочтут им «серые» средства размещения или аренду квартир и апартаментов. Таким образом, гостиничный бизнес в области понесёт убытки. К тому же туристы станут отдавать предпочтение отдыху в соседних регионах — Ставропольском и Краснодарском краях и в Адыгее.