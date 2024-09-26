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Posted 26 сентября, 19:09

Published 26 сентября, 19:09

Modified 26 сентября, 19:37

Updated 26 сентября, 19:37

Центральные улицы Ростова остались без света вечером 26 сентября

Из-за аварии на электросети часть центра Ростова погрузилась во тьму

26 сентября 2024, 19:09
Фото: 1MI
Центральные улицы Ростова остались без света вечером 26 сентября

Центральные улицы Ростова остались без света вечером 26 сентября

На части центральных улицах Ростова-на-Дону отключили электричество 26 сентября, сообщает Донэнерго.

Десятки многоквартирных домов оказались обесточены около 21:00. Лампочки погасли в домах, расположенных на улицах Восточной, Максима Горького, Пушкинской, Лермонтовской, Малюгиной, Адыгейской. Аналогичная ситуация в переулках Крепостном, Журавлева ина проспекте Кировском.

Подача электричества прекратилась из-за аварии на электросети. На месте уже работают бригады энергетиков. Восстановить электроснабжение обещают в течение трех часов. Если удастся раньше завершить ремонтные работы, свет включат без предупреждения.

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Порядка 12 тысяч человек Ростовской области тоже скоро останутся без электричества. Потребителям отключат свет в конце сентября из-за многомиллионных долгов перед энергоснабжающей компанией.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Донэнерго#Авария#Ремонтные работы#Отключение#Электросеть
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