rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 11:25

Published 26 сентября, 11:25

Modified 26 сентября, 11:27

Updated 26 сентября, 11:27

В Ростовской области введен карантин из-за чрезвычайно опасного клопа

Коричневая опасность! Городской парк в Ростовской области закрыли на карантин

26 сентября 2024, 11:25
Фото: Pxhere
В Ростовской области введен карантин из-за чрезвычайно опасного клопа

Городской парк в Ростовской области закрыли на карантин из-за опасных паразитов

На территории Ростовской области начал действовать карантин из-за вредного коричнево-мраморного клопа, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства обнаружили в городском парке Зернограда территорию зараженную мраморным клопом. Общая площадь очага составила 26,5 гектара. Участок закрыли, ввели карантинный режим и установили фитосанитарную зону на 69 тысячах гектар.

Меры приняты для предотвращения распространения и полного истребления опасного насекомого. Коричнево-мраморный клоп — практически всеядный паразит, поэтому считается серьезным вредителем для фермерских угодий. Кроме того, насекомые распространяют заболевания, которые приводят к массовой гибели растений.

Добавим, что карантин снимут только в том случае, если вредитель не будет появляться в выделенной зоне в течение трех лет.

Ранее зоолог предупредил об опасности саранчи на полях в Ростовской области.

Читайте также:
Поля в Ростовской области атаковала азиатская саранчаЗоолог рассказал, откуда в ростовских общежитиях берутся клопы«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Карантин#Посевы#Карантинная зона#Насекомые#Фитосанитарный режим#Вредитель#Борьба с вредителем#Клопы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика