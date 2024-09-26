Коричневая опасность! Городской парк в Ростовской области закрыли на карантин

Posted 26 сентября, 11:25
Published 26 сентября, 11:25
Modified 26 сентября, 11:27
Updated 26 сентября, 11:27
Сотрудники ведомства обнаружили в городском парке Зернограда территорию зараженную мраморным клопом. Общая площадь очага составила 26,5 гектара. Участок закрыли, ввели карантинный режим и установили фитосанитарную зону на 69 тысячах гектар.
Меры приняты для предотвращения распространения и полного истребления опасного насекомого. Коричнево-мраморный клоп — практически всеядный паразит, поэтому считается серьезным вредителем для фермерских угодий. Кроме того, насекомые распространяют заболевания, которые приводят к массовой гибели растений.
Добавим, что карантин снимут только в том случае, если вредитель не будет появляться в выделенной зоне в течение трех лет.
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