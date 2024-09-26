Летописец Ростова: известный донской краевед Владислав Смирнов

Posted 26 сентября, 14:11
Published 26 сентября, 14:11
Modified 1 октября, 14:12
Updated 1 октября, 14:12
Георгий Багдыков
Мне посчастливилось, я знал Владислава Вячеславовича больше двадцати лет. Это был замечательный человек, эрудированный, добрый, отзывчивый, любознательный. Он был человек энциклопедических знаний.
Я всегда называл профессора Смирнова летописцем Ростова. Да так оно и есть. Для меня он был Учителем. Могу с гордость сказать, что Владислав Вячеславович дал мне рекомендацию для вступления в Союз журналистов России. Это особенно ценно было для меня. Ведь в те годы Владислав Вячеславович был профессором кафедры теории журналистики Ростовского государственного университета (РГУ). И с 1999 года я являюсь членом Союза журналистов России.
Профессор Смирнов относился ко мне с симпатией. Почему? Не знаю. Возможно потому что мы были родственные души, как говорится. А еще мы с ним оба писали на краеведческие темы в «Вечернем Ростове» в рубрике «Далёкое — Близкое». Иногда созванивались по поводу тех или иных публикаций. Владислав Вячеславович был влюблён в Ростов, в Донской край. Как я уже писал, книги Смирнова для историков, краеведов, пишущих о нашем городе являются настольными. А ещё он писал путевые заметки, очерки, учебные пособия по радиожурналистики.
Широкую известность получили его книги «Крепость Димитрия Ростовского», «Покровская площадь», «Кировский сквер», «Ростов под тенью свастики», «Мир Сергея Королькова. Время. Судьба. Творчество», «Летопись Ростова-на-Дону». Не стану скрывать, я горжусь тем, что меня сегодня некоторые люди называют продолжателем дела Смирнова.
Сегодня я нередко вспоминаю свои беседы с Владислав Вячеславовичем. Помню, как он мне говорил:
— Я счастливый человек, люблю то, чем занимаюсь.
По-моему, только по-настоящему влюбленный человек в свою профессию может так сказать.
Однажды профессор Смирнов сказал:
— Я иногда себя называю «человеком неба». Что в этой жизни можно исправить? А в мечтах можно всё. В мечтах всё зависит только от меня. В мечтах я сильный и счастливый.
Владислав Вячеславович был действительно «человеком неба». Светлым, солнечным, душевным и духовным. Он был, как говорят, «поцелован Богом». Ведь только такой человек мог дарить людям любовь и знания.
А еще он был настоящий философ. Его рассуждения актуальны сегодня особенно. Особенно это я начинаю понимать, когда включаю телевизор и смотрю различные ток-шоу, которые идут, как говорят, в прайм-тайм. На этих программах люди хамят друг другу, перебивают, спорят и не слышат собеседника.
А ведь когда-то профессор Смирнов написал: « В споре умирает истина… Почему я так написал о споре? Потому что каждый человек не слышит и, боюсь, „не понимает“ другого. Он слышит только себя.Так устроен его мозг. Человек видит и слышит только то, что хочет видеть и слышать. К сожалению, конечно…»
27 сентября 2014 года профессор Смирнов трагически ушел из жизни в результате ДТП. Эта была страшная и нелепая смерть, учитывая, что Владислав Вячеславович со своей супругой пострадали как пешеходы. Они шли по тротуару и не нарушали никаких правил. Супруга профессора Смирнова, Елена Петровна, тоже известный в городе радиожурналист, к счастью, осталась жива.
Приятно, что память о Владиславе Вячеславовиче Смирнове в нашем городе сохраняется достойно. В Южном федеральном университете есть его именная аудитория и стипендия. Каждый год присуждается премия имени В. В. Смирнова журналистам, которые освящают вопросы социально ответственного бизнеса. На доме, где жил профессор Смирнов, висит памятная доска.
Очень многое для сохранения памяти и творческого наследия профессора Смирнова делает его супруга Елена Петровна. Без ее деятельного участия многие проекты никогда бы не воплотились в жизнь.
Как-то в одном из интервью Елена Петровна сказала о своем муже, что он — это целая планета, которую ещё надо изучать. Действительно, это так. Творческое наследие Смирнове будут еще долго изучать его последователи и ученики.
А закончить мне свой рассказ о Владиславе Вячеславовиче Смирнове хочется такими его строками: «Любите жизнь осознанно! Нам всем игрой судеб выпал уникальный случай: жить на этой земле. Неисчислимые миллиарды лет были до нас, мы уйдём, и тьма веков поглотит нас. Так неужели стоит тратить этот бесценный дар на пустяки, быть недовольным жизнью?!»
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