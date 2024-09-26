Летописец Ростова: известный донской краевед Владислав Смирнов

Профессор Смирнов относился ко мне с симпатией. Почему? Не знаю. Возможно потому что мы были родственные души, как говорится. А еще мы с ним оба писали на краеведческие темы в «Вечернем Ростове» в рубрике «Далёкое — Близкое». Иногда созванивались по поводу тех или иных публикаций. Владислав Вячеславович был влюблён в Ростов, в Донской край. Как я уже писал, книги Смирнова для историков, краеведов, пишущих о нашем городе являются настольными. А ещё он писал путевые заметки, очерки, учебные пособия по радиожурналистики.