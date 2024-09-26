rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 15:38

Published 26 сентября, 15:38

Modified 26 сентября, 15:38

Updated 26 сентября, 15:38

Машина перевернулась после жёсткого столкновения на Западном в Ростове

Машина перевернулась после жёсткого столкновения на Западном в Ростове

26 сентября 2024, 15:38
Фото: 1MI
Машина перевернулась после жёсткого столкновения на Западном в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Две машины столкнулись в Ростове на Мичуринской улице, сообщили RostovGazeta очевидцы.

Дорожное происшествие случилось на Западном вечером 26 сентября. По предварительным данным, легковое авто на полной скорости влетело в кроссовер. От удара последний перевернуло на крышу.

Видео: rostovgazeta.ru. Машина перевернулась после жёсткого столкновения на Западном в Ростове

На месте происшествия работают спасатели и инспекторы. По словам очевидцев, два человека в результате аварии пострадали. Погибших удалось избежать.

Движение на Мичуринской улице в сторону Ерёменко может быть затруднено из-за ликвидации последствий ДТП.

Информация о происшествии будет уточняться.

Ранее движение на Нансена в Ростове парализовало из-за ДТП с бетономешалкой.

Читайте также:
Появились кадры с места ДТП, где дотла сгорел микроавтобус в Ростовской областиМашина на полной скорости влетела в дом в центре Ростова и перевернуласьВ Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с шестью авто на Нагибина
#Виктория Прутковская#Эксклюзив#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили#Ростов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика