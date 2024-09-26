Модульбанк внедрил консалтинг для селлеров на маркетплейсах

Posted 26 сентября, 06:49
Published 26 сентября, 06:49
Modified 26 сентября, 06:49
Updated 26 сентября, 06:49
Банки вносят свой вклад в улучшение работы этих площадок, предлагая разнообразные финансовые и нефинансовые продукты, которые делают процесс покупки и продажи максимально удобным как для продавцов, так и для покупателей. Например, российские банки предоставляют предпринимателям услуги по эквайрингу, страхованию, логистике, консультированию, а также программы лояльности и обучающие курсы. Это открывает новые возможности для оптимизации бизнеса, увеличения прибыли и снижения рисков для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, пишет inkazan.ru.
Модульбанк, позиционирующий себя как предпринимательский хаб, представил новую услугу «консалтинг для селлеров». Она включает в себя ведение отдельных карточек товаров на различных торговых онлайн-площадках специалистами банка. Член правления Модульбанка, лидер направления по работе с маркетплейсами Светлана Годлина пояснила, что предложение включает в себя анализ товарных карточек, SEO-оптимизацию, расчет юнит-экономики, а также настройку рекламных кампаний. По завершении всех этих мероприятий составляется детальный отчет.
Следует отметить, что Модульбанк ранее уже разрабатывал специальные продукты для продавцов на электронных торговых площадках. Примерно два года назад банк объявил о новых тарифах для таких предпринимателей, возможности вывода прибыли с онлайн-платформ на счета физических лиц и проведения расчетов с партнерами в 12 валютах. Десятки тысяч российских компаний уже присоединились к Модульбанку. Они реализуют товары, закупленные в различных странах, таких как Китай, Турция, Узбекистан и Киргизия. Для комплексной поддержки при проведении закупок они обращаются за помощью к банку.
Банк «Точка» также предоставляет услуги для предпринимателей, работающих на маркетплейсах, помогая в регистрации и расширении бизнеса на крупнейших торговых площадках России, таких как Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Одновременно с этим Сбербанк и «Эвотор» запустили совместную платформу «на_полке» по оптовой закупке продуктов для розничных покупателей.
Маркетплейсы могут приносить предпринимателям значительную прибыль, если правильно управлять процессом продаж. Такие площадки обладают рядом преимуществ, включая широкий охват аудитории, экономию времени и ресурсов, а также удобство для покупателей. Новые банковские продукты помогают адаптировать стратегии продаж под потребности максимального числа клиентов.
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