Модульбанк внедрил консалтинг для селлеров на маркетплейсах

Следует отметить, что Модульбанк ранее уже разрабатывал специальные продукты для продавцов на электронных торговых площадках. Примерно два года назад банк объявил о новых тарифах для таких предпринимателей, возможности вывода прибыли с онлайн-платформ на счета физических лиц и проведения расчетов с партнерами в 12 валютах. Десятки тысяч российских компаний уже присоединились к Модульбанку. Они реализуют товары, закупленные в различных странах, таких как Китай, Турция, Узбекистан и Киргизия. Для комплексной поддержки при проведении закупок они обращаются за помощью к банку.