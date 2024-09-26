Мороз до -3 градусов ударил в Ростовской области

Posted 26 сентября, 06:27
Published 26 сентября, 06:27
Modified 26 сентября, 06:29
Updated 26 сентября, 06:29
Синоптики зафиксировали похолодание в северной части региона. Во второй половине ночи и утром 25 сентября температура воздуха в станице Боковской одноименного района опустилась ниже нуля. Термометр показывал около -0,1…-3 градусов. Аналогичная ситуация и с температурой почвы.
В тот же день на территории Ростовской области усиливался ветер. Скорость его порыва достигала 15-19 метров в секунду. Сильнее всего ветер дул в Приазовье. К нему относятся Азовский, Кагальницкий, Неклиновский районы и город Таганрог.
Аналогичная погода в тот же день была в городе Сочи соседнего региона — Краснодарского края.
Днем при этом температура воздуха в среднем по Ростовской области составляла порядка +19…+25 градусов.
Ранее стало известно, когда начнутся дожди в донском регионе.