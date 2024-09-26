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Posted 26 сентября, 06:27

Published 26 сентября, 06:27

Modified 26 сентября, 06:29

Updated 26 сентября, 06:29

Мороз до -3 градусов ударили в Ростовской области

Мороз до -3 градусов ударил в Ростовской области

26 сентября 2024, 06:27
Фото: Unsplash
Мороз до -3 градусов ударили в Ростовской области
В Ростовской области воздух и почва остыли до -3 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС. Отчет о погоде 25 сентября опубликован на сайте ведомства.

Синоптики зафиксировали похолодание в северной части региона. Во второй половине ночи и утром 25 сентября температура воздуха в станице Боковской одноименного района опустилась ниже нуля. Термометр показывал около -0,1…-3 градусов. Аналогичная ситуация и с температурой почвы.

В тот же день на территории Ростовской области усиливался ветер. Скорость его порыва достигала 15-19 метров в секунду. Сильнее всего ветер дул в Приазовье. К нему относятся Азовский, Кагальницкий, Неклиновский районы и город Таганрог.

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Аналогичная погода в тот же день была в городе Сочи соседнего региона — Краснодарского края.

Днем при этом температура воздуха в среднем по Ростовской области составляла порядка +19…+25 градусов.

Ранее стало известно, когда начнутся дожди в донском регионе.

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