Общественник из Ростовской области призвал штрафовать за склонение к аборту

Posted 26 сентября, 07:20
Published 26 сентября, 07:20
Modified 26 сентября, 07:22
Updated 26 сентября, 07:22
Напомним, что в Приморском крае принят закон, в рамках которого работодателей и врачей начнут штрафовать за принуждение беременных женщин к абортам.
«Природой предусмотрено, чтобы женщины рожали детей. А склонение к аборту или ущемление прав беременных — это серьезный перегиб», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник напоминает, что политика президента направлена на стимулирование рождаемости и помощи беременным женщинам. А по статистике, Ростовская область является одним из регионов, где наблюдается падение рождаемости.
«Я считаю, что в нашем регионе тоже нужно вводить штрафы для работодателей за склонение беременных женщин к аборту. Однако размер штрафа нужно увеличить в три раза, до 300 тысяч рублей. При повторном случае — до миллиона рублей. А если подобный эпизод будет зафиксирован в третий раз, то и вовсе работодателя нужно привлекать к уголовной ответственности по соответствующим статьям», — делится мнением эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанка после аборта родила ребенка.
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