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Posted 26 сентября, 07:20

Published 26 сентября, 07:20

Modified 26 сентября, 07:22

Updated 26 сентября, 07:22

Общественник призвал ввести штраф в Ростовской области за склонение женщин к аборту

Общественник из Ростовской области призвал штрафовать за склонение к аборту

26 сентября 2024, 07:20
Фото: Unsplash
Общественник призвал ввести штраф в Ростовской области за склонение женщин к аборту
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Эксклюзив
Склонять беременную женщину к аборту недопустимо. И, если начальник, узнав об интересном положении сотрудницы, пытается ее уволить или ущемить в правах — за это нужно наказывать, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что в Приморском крае принят закон, в рамках которого работодателей и врачей начнут штрафовать за принуждение беременных женщин к абортам.

«Природой предусмотрено, чтобы женщины рожали детей. А склонение к аборту или ущемление прав беременных — это серьезный перегиб», — отмечает Владислав Махмудов.
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Собеседник напоминает, что политика президента направлена на стимулирование рождаемости и помощи беременным женщинам. А по статистике, Ростовская область является одним из регионов, где наблюдается падение рождаемости.

«Я считаю, что в нашем регионе тоже нужно вводить штрафы для работодателей за склонение беременных женщин к аборту. Однако размер штрафа нужно увеличить в три раза, до 300 тысяч рублей. При повторном случае — до миллиона рублей. А если подобный эпизод будет зафиксирован в третий раз, то и вовсе работодателя нужно привлекать к уголовной ответственности по соответствующим статьям», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанка после аборта родила ребенка.

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