Движение на Нансена в Ростове парализовано из-за ДТП с бетономешалкой

Posted 26 сентября, 13:09
Published 26 сентября, 13:09
Modified 26 сентября, 13:12
Updated 26 сентября, 13:12
Авария произошла на улице Нансена в районе дома №393. Там столкнулись три легковые авто и бетономешалка. Машины получили серьёзные повреждения. На месте работают спасатели.
Из-за ликвидации последствий ДТП перекрыто движение по Нансена. На улице собралась пробка общей протяжённостью в два километра. Проехать по улице нельзя в обе стороны.
По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Но официальных подробностей о происшествии от ГИБДД и управления МЧС пока не поступало.
Данные об инциденте уточняются.
Ранее в Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]