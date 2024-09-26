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Posted 26 сентября, 13:09

Published 26 сентября, 13:09

Modified 26 сентября, 13:12

Updated 26 сентября, 13:12

Огромная пробка перекрыла движение в Ростове из-за ДТП с бетономешалкой

Движение на Нансена в Ростове парализовано из-за ДТП с бетономешалкой

26 сентября 2024, 13:09
Фото: 1MI
Огромная пробка перекрыла движение в Ростове из-за ДТП с бетономешалкой
Пробка в два километра собралась на Нансена в Ростове, сообщают «Яндекс. Карты».

Авария произошла на улице Нансена в районе дома №393. Там столкнулись три легковые авто и бетономешалка. Машины получили серьёзные повреждения. На месте работают спасатели.

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Видео: ТГ «Ростов Главный».
На улице собралась пробка общей протяжённостью в два километра.На улице собралась пробка общей протяжённостью в два километра.
На улице собралась пробка общей протяжённостью в два километра.. Фото: Яндекс. Карты

Из-за ликвидации последствий ДТП перекрыто движение по Нансена. На улице собралась пробка общей протяжённостью в два километра. Проехать по улице нельзя в обе стороны.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Но официальных подробностей о происшествии от ГИБДД и управления МЧС пока не поступало.

Данные об инциденте уточняются.

Ранее в Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста.

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