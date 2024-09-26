Омбудсмен рассказал, как защитить школьников в Ростове от эмоционального взрыва

Собеседник объясняет, что, приходя вечером после работы, большинству родителей проще «откупиться» от своих детей, чем пообщаться с ними. Однако эксперт уверен, что с ребенком обязательно нужно разговаривать. Спрашивать, как у него прошел день, как дела в школе, какие оценки, с кем он дружит.