Омбудсмен рассказал, как защитить школьников в Ростове от эмоционального взрыва

Posted 26 сентября, 09:47
Published 26 сентября, 09:47
Modified 26 сентября, 09:49
Updated 26 сентября, 09:49
Напомним, что в школе Челябинска семиклассник, вооруженный молотком и ножом, напал на учеников. Пострадали школьники и педагог. Через несколько дней 13-летний ученик с ножом и молотком напал на сверстников в школе в Иркутской области.
«Агрессивное поведение по отношению к сверстникам и учителям, свойственно тем детям, которым не хватает внимания. Эти дети не поняты. И не только в школе, но и родителями. Демонстрация подобного поведения, а именно, любое нападение, всплеск насилия и жестокости, возникает от недолюбленности ребенка», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник объясняет, что, приходя вечером после работы, большинству родителей проще «откупиться» от своих детей, чем пообщаться с ними. Однако эксперт уверен, что с ребенком обязательно нужно разговаривать. Спрашивать, как у него прошел день, как дела в школе, какие оценки, с кем он дружит.
«Такое каждодневное общение позволит оперативно выявлять у детей проблемы. А когда родители пришли уставшие домой, увидели, что ребенок сидит в смартфоне, дали ему денег на завтра и вроде бы успокоились — этого недостаточно. Детьми нужно заниматься», — констатирует эксперт.
Спикер добавляет, семейное воспитание — это неотъемлемый фактор для формирования личности. Заменить его школы не в состоянии.
«Родители должны активно включаться в процесс воспитания школьников. Для этого нужно проводить больше совместных мероприятий в школах — с родителями, детьми и педагогами. Тогда сразу выявляется, у кого из детей есть какие-то проблемы, и тогда их можно оперативно устранить», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в одной из школ Ростовской области скрывали драку детей.
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