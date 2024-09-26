Под окнами многоэтажки в Таганроге нашли мертвым молодого парня

О происшествии стало известно вечером 25 сентября. Вероятно, молодого человека обнаружили под окнами жилых домов чуть раньше. Как сообщают в telegram-канале «Мой Таганрог» свидетели ЧП, горожанин — лет 26 на вид — скончался. Официальной информации о случившемся пока нет.