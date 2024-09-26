Под окнами многоэтажки в Таганроге нашли мертвым молодого парня

Posted 26 сентября, 05:54
Published 26 сентября, 05:54
Modified 26 сентября, 05:56
Updated 26 сентября, 05:56
О происшествии стало известно вечером 25 сентября. Вероятно, молодого человека обнаружили под окнами жилых домов чуть раньше. Как сообщают в telegram-канале «Мой Таганрог» свидетели ЧП, горожанин — лет 26 на вид — скончался. Официальной информации о случившемся пока нет.
На снимке видно, как мужчина в одних штанах лежит на спине у лестницы.
В комментариях таганрожцы рассказали, что слышали сигнал машины скорой помощи. Только вот не знали, что медики ехали на смертельное ЧП.
— Это возле рынка. После обеда выла сирена скорой. Я еще подумала, что где-то рядом пожар, а сейчас понимаю, что сигнал другой был — скорой помощи, — поделились горожане.
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