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Posted 26 сентября, 05:54

Published 26 сентября, 05:54

Modified 26 сентября, 05:56

Updated 26 сентября, 05:56

Молодой парень выпал из окна многоэтажки в Таганроге

Под окнами многоэтажки в Таганроге нашли мертвым молодого парня

26 сентября 2024, 05:54
Фото: 1MI
Молодой парень выпал из окна многоэтажки в Таганроге

Молодой парень выпал из окна многоэтажки в Таганроге

В микрорайоне Русское поле в Таганроге парень выпал из окна многоэтажного дома, сообщают очевидцы в telegram-каналах.

О происшествии стало известно вечером 25 сентября. Вероятно, молодого человека обнаружили под окнами жилых домов чуть раньше. Как сообщают в telegram-канале «Мой Таганрог» свидетели ЧП, горожанин — лет 26 на вид — скончался. Официальной информации о случившемся пока нет.

На снимке видно, как мужчина в одних штанах лежит на спине у лестницы.

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В комментариях таганрожцы рассказали, что слышали сигнал машины скорой помощи. Только вот не знали, что медики ехали на смертельное ЧП.

— Это возле рынка. После обеда выла сирена скорой. Я еще подумала, что где-то рядом пожар, а сейчас понимаю, что сигнал другой был — скорой помощи, — поделились горожане.

Неделю назад в Ростове насмерть разбилась девушка, выпавшая из окна 18-этажного дома.

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