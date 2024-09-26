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Posted 26 сентября, 13:12

Published 26 сентября, 13:12

Modified 26 сентября, 13:14

Updated 26 сентября, 13:14

В Ростове разгорелся серьезный пожар на левом берегу Дона

Пожар вспыхнул на левом берегу в Ростове напротив Кумженской рощи

26 сентября 2024, 13:12
Фото: МЧС. для иллюстрации
В Ростове разгорелся серьезный пожар на левом берегу Дона
В Ростове-на-Дону начался пожар на левом берегу напротив Кумженской рощи, кадрами возгорания поделился телеграм-канал «Ростов Главный новости».

Утром 26 сентября на левом берегу Дона в Ростове произошло возгорание. Очевидцы поехали искупаться в реке, но отдых был подпорчен огромными клубами дыма, которые тянутся с противоположной стороны водоема. Напротив Кумженской рощи, предположительно, горит сухая растительность.

Огонь охватил достаточно большое пространство, но сотрудники МЧС пока что не комментировали происшествие. Причины, масштабы и наличие пострадавших, на данный момент неизвестны.

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Видео: ТГ «Ростов Главный». В Ростове разгорелся серьезный пожар на левом берегу Дона

Ранее в Таганроге начался пожар на складе с лесоматериалами после падения беспилотника.

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