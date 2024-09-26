Расплата за паль: бренд Levi’s выиграл суд о подделке джинсов донскими ИП

О продаже паленых джинсов сотрудники компании узнали в марте 2023 года. За один день они обнаружили подделку сразу в двух магазинах в Неклиновском районе. Вероятно, крупная компания наняла людей, которые проверяли небольшие торговые точки на незаконное использование бренда Levi’s. И нашли — в магазинах, расположенных на одной и той же улице в одном из населенных пунктов под Таганрогом.