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Posted 26 сентября, 05:26

Published 26 сентября, 05:26

Modified 26 сентября, 05:53

Updated 26 сентября, 05:53

Мировая компания выиграла суд по делу о подделке джинсов Levi’s донскими ИП

Расплата за паль: бренд Levi’s выиграл суд о подделке джинсов донскими ИП

26 сентября 2024, 05:26
Фото: 1MI
Мировая компания выиграла суд по делу о подделке джинсов Levi’s донскими ИП

Мировая компания выиграла суд по делу о подделке джинсов Levi’s донскими ИП

Компания Levi Strauss and Co добилась компенсации за незаконное использование бренда Levi’s. Как сказано в документах на сайте Арбитражного суда Ростовской области, истец отсудил по 22 тысячи рублей с каждого бизнесмена.

О продаже паленых джинсов сотрудники компании узнали в марте 2023 года. За один день они обнаружили подделку сразу в двух магазинах в Неклиновском районе. Вероятно, крупная компания наняла людей, которые проверяли небольшие торговые точки на незаконное использование бренда Levi’s. И нашли — в магазинах, расположенных на одной и той же улице в одном из населенных пунктов под Таганрогом.

Работавший на компанию человек сначала купил джинсы в одном магазине, а через час — в другом. На основании чеков и записи видеокамер двух ИП уличили в незаконном использовании товарного знака.

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Истец хотел добиться компенсации в размере 50 тысяч рублей с каждого бизнесмена. Однако суд уменьшил сумму до 22 тысяч.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области обязал выплатить штраф за нарушение авторских прав ростовский ресторан. В заведении включали песни без разрешения их правообладателей. В список попали известные треки Shakira, Anna Asti и других исполнителей.

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