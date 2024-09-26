Расплата за паль: бренд Levi’s выиграл суд о подделке джинсов донскими ИП

Posted 26 сентября, 05:26
Published 26 сентября, 05:26
Modified 26 сентября, 05:53
Updated 26 сентября, 05:53
О продаже паленых джинсов сотрудники компании узнали в марте 2023 года. За один день они обнаружили подделку сразу в двух магазинах в Неклиновском районе. Вероятно, крупная компания наняла людей, которые проверяли небольшие торговые точки на незаконное использование бренда Levi’s. И нашли — в магазинах, расположенных на одной и той же улице в одном из населенных пунктов под Таганрогом.
Работавший на компанию человек сначала купил джинсы в одном магазине, а через час — в другом. На основании чеков и записи видеокамер двух ИП уличили в незаконном использовании товарного знака.
Истец хотел добиться компенсации в размере 50 тысяч рублей с каждого бизнесмена. Однако суд уменьшил сумму до 22 тысяч.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области обязал выплатить штраф за нарушение авторских прав ростовский ресторан. В заведении включали песни без разрешения их правообладателей. В список попали известные треки Shakira, Anna Asti и других исполнителей.