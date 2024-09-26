«Река Горькая»: улицу Горького затопило в Ростове-на-Дону из-за прорыва трубы

Posted 26 сентября, 16:29
Published 26 сентября, 16:29
Modified 26 сентября, 16:30
Updated 26 сентября, 16:30
Коммунальная авария произошла в четверг, 26 сентября. На улице Максима Горького в Ростове-на-Дону прорвало трубу. Поток воды быстро заполонил всю проезжую часть, буквально превратив её в реку.
«Река Горькая», «Венеция немного», «Генеральная репетиция перед дождём» — иронизируют пользователи социальных сетей.
Пешеходы и водители жалуются, что по улице трудно передвигаться. Но информации когда устранят коммунальную аварию, пока нет.
Ранее жители показали, как в Гуково две недели вода течет из-под земли, заливая город.
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