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Posted 26 сентября, 16:29

Published 26 сентября, 16:29

Modified 26 сентября, 16:30

Updated 26 сентября, 16:30

В Ростове-на-Дону прорвало трубу в центре города

«Река Горькая»: улицу Горького затопило в Ростове-на-Дону из-за прорыва трубы

26 сентября 2024, 16:29
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону прорвало трубу в центре города

Улицу Горького затопило в Ростове-на-Дону из-за прорыва трубы

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Эксклюзив
В Ростове-на-Дону прорвало трубу в центре города, кадрами с места событий делится корреспондент RostovGazeta.

Коммунальная авария произошла в четверг, 26 сентября. На улице Максима Горького в Ростове-на-Дону прорвало трубу. Поток воды быстро заполонил всю проезжую часть, буквально превратив её в реку.

Поток воды быстро заполонил всю проезжую часть, буквально превратив её в реку.Поток воды быстро заполонил всю проезжую часть, буквально превратив её в реку.
Поток воды быстро заполонил всю проезжую часть, буквально превратив её в реку.Поток воды быстро заполонил всю проезжую часть, буквально превратив её в реку.
Поток воды быстро заполонил всю проезжую часть, буквально превратив её в реку.. Фото: rostovgazeta.ru

«Река Горькая», «Венеция немного», «Генеральная репетиция перед дождём» — иронизируют пользователи социальных сетей.

Пешеходы и водители жалуются, что по улице трудно передвигаться. Но информации когда устранят коммунальную аварию, пока нет.

Ранее жители показали, как в Гуково две недели вода течет из-под земли, заливая город.

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