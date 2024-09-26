Сильный ветер и мороз прогнозируют в Ростовской области

Posted 26 сентября, 07:38
Published 26 сентября, 07:38
Modified 26 сентября, 07:40
Updated 26 сентября, 07:40
Днем ветер усилится до 6-11 метров в секунду, местами — до 15 и даже 17 (это больше 60 километров в час). Столбик термометра покажет около +22…+27 градусов, но из-за ветра по ощущениям будет не больше +20.
Ночью похолодает до +9…+14 градусов, на севере региона ожидается до +3. В некоторых муниципалитетах возможны заморозки — до -0,1…-2 градусов.
На следующий день обещают такую же ветреную погоду. Днем станет чуть прохладнее — до +21…+26 градусов. Ночью температура сохранит предыдущее значение.
В ближайшие дни на Дону прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Небольшие дожди могут пройти в нескольких муниципалитетах 27 или 28 сентября.
Как сообщала RostovGazeta, первые заморозки уже пришли в Ростовскую область. Ночью 25 сентября в северной части региона зафиксировали -3 градуса.
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