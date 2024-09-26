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Posted 26 сентября, 14:16

Published 26 сентября, 14:16

Modified 26 сентября, 14:19

Updated 26 сентября, 14:19

Синоптик Чупрова сообщила о погоде в октябре в Ростовской области

Синоптик Чупрова рассказала, каким будет октябрь в Ростовской области

26 сентября 2024, 14:16
Фото: Unsplash
Синоптик Чупрова сообщила о погоде в октябре в Ростовской области

Синоптик Чупрова исключила погодные аномалии в Ростовской области в октябре

Погода в Ростовской области в октябре будет в пределах нормы, сообщила «Молоту» синоптик Ольга Чупрова.

Осадки будут в пределах нормы или даже ниже её. Не прогнозируют синоптики в Ростовской области и температурных аномалий.

Так, в первые дни октября днём сохранится тепло в +20 — +25 градусов. Вечером будет холодать до +10 — +15 градусов, а на севере области — и до +5.

Во второй декаде месяца в регион придут умеренные дожди. Температура воздуха начнёт снижаться до +6 — +11 градусов в вечерние часы.

Под конец месяц похолодание достигнет +1 — +6 градусов. Тогда же возможны небольшие заморозки до -3 градусов.

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Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали теплую осень в Ростовской области.

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