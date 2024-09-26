Синоптик Чупрова рассказала, каким будет октябрь в Ростовской области

Posted 26 сентября, 14:16
Published 26 сентября, 14:16
Modified 26 сентября, 14:19
Updated 26 сентября, 14:19
Осадки будут в пределах нормы или даже ниже её. Не прогнозируют синоптики в Ростовской области и температурных аномалий.
Так, в первые дни октября днём сохранится тепло в +20 — +25 градусов. Вечером будет холодать до +10 — +15 градусов, а на севере области — и до +5.
Во второй декаде месяца в регион придут умеренные дожди. Температура воздуха начнёт снижаться до +6 — +11 градусов в вечерние часы.
Под конец месяц похолодание достигнет +1 — +6 градусов. Тогда же возможны небольшие заморозки до -3 градусов.
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