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Posted 26 сентября, 14:06

Published 26 сентября, 14:06

Modified 26 сентября, 14:08

Updated 26 сентября, 14:08

Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные

Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные

26 сентября 2024, 14:06
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные

В выходные в Ростове-на-Дону похолодает до +11 градусов

В Ростове-на-Дону ожидается ясная погода без осадков в выходные, следует из прогноза погоды на ближайшие дни.

Так, в субботу, 28 сентября, будет достаточно теплый день. С утра температура воздуха составит +17 градусов, днем он прогреется до +25 градусов, а ночь — опустится до +14 градусов. Ветер ожидается довольно сильный до 13 метров в секунду.

В воскресенье, 29 сентября, метеорологи обещают небольшое похолодание. Утром столбики термометров будут показывать +15 градусов, днем — +25 градусов, а ночью — всего +11 градусов.

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Напомним, что сентябрь близится к концу и синоптики уже подготовили прогноз для Ростовской области на октябрь 2024 года. Второй месяц осени будет сопровождаться плюсовой температурой и постоянными дождями. Подробнее о погоде в материале RostovGazeta.

До этого стало известно, что в части Ростовской области ударил мороз до -3 градусов.

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