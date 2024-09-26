Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные

Так, в субботу, 28 сентября, будет достаточно теплый день. С утра температура воздуха составит +17 градусов, днем он прогреется до +25 градусов, а ночь — опустится до +14 градусов. Ветер ожидается довольно сильный до 13 метров в секунду.