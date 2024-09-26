Синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан в выходные

Posted 26 сентября, 14:06
Published 26 сентября, 14:06
Modified 26 сентября, 14:08
Updated 26 сентября, 14:08
Так, в субботу, 28 сентября, будет достаточно теплый день. С утра температура воздуха составит +17 градусов, днем он прогреется до +25 градусов, а ночь — опустится до +14 градусов. Ветер ожидается довольно сильный до 13 метров в секунду.
В воскресенье, 29 сентября, метеорологи обещают небольшое похолодание. Утром столбики термометров будут показывать +15 градусов, днем — +25 градусов, а ночью — всего +11 градусов.
Напомним, что сентябрь близится к концу и синоптики уже подготовили прогноз для Ростовской области на октябрь 2024 года. Второй месяц осени будет сопровождаться плюсовой температурой и постоянными дождями. Подробнее о погоде в материале RostovGazeta.
До этого стало известно, что в части Ростовской области ударил мороз до -3 градусов.
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