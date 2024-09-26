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Posted 26 сентября, 18:12

Published 26 сентября, 18:12

Modified 26 сентября, 18:14

Updated 26 сентября, 18:14

Яблони, каштаны и сирень зацвели в Ростовской области осенью

Сирень, яблони и каштаны массово зацвели в Ростовской области в сентябре

26 сентября 2024, 18:12
Фото: Telegram-канал «Ростов-Папа 61 | Новости»
Яблони, каштаны и сирень зацвели в Ростовской области осенью
Яблони, каштаны и сирень зацвели в Ростовской области осенью, сообщают пользователи социальных сетей.

Жители южных районов Ростовской области делятся кадрами цветущих деревьев яблони и каштана, а также кустов сирени. Вместо весны они зацвели в сентябре.

Вероятно, такая аномалия связана с аномальной жаркой и сухой погодой летом и в сентябре. Вместе с тем садоводы отмечают, что плоды вряд ли успеют созреть, ведь в скором времени должно наступить похолодание.

Яблони, каштаны и сирень зацвели в Ростовской области осеньюЯблони, каштаны и сирень зацвели в Ростовской области осенью
Яблони, каштаны и сирень зацвели в Ростовской области осенью. Фото: Telegram-канал «Ростов-Папа 61 | Новости»

Ранее синоптик Ольга Чупрова рассказала, каким будет октябрь в Ростовской области. Она предупредила, что ждать обильных осадков не стоит. Температура воздуха в октябре будет в пределах нормы.

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