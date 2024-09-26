Скончался известный хирург-уролог из Ростова Семен Серебренников

О кончине родителя режиссер узнал 24 сентября — от друзей и знакомых, учеников и бывших коллег врача. Кирилл Серебренников признался, что не виделся с отцом несколько лет, с тех пор, как уехал из России. Но каждый день сын общался с пожилым доктором по видеосвязи.