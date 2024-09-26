Скончался известный хирург-уролог из Ростова Семен Серебренников

Posted 26 сентября, 07:07
Published 26 сентября, 07:07
Modified 27 сентября, 09:24
Updated 27 сентября, 09:24
О кончине родителя режиссер узнал 24 сентября — от друзей и знакомых, учеников и бывших коллег врача. Кирилл Серебренников признался, что не виделся с отцом несколько лет, с тех пор, как уехал из России. Но каждый день сын общался с пожилым доктором по видеосвязи.
— Я набирал номер «Папа», если он слышал, то отвечал сразу, если нет — я дозванивался по несколько минут. Он клал телефон на стол, нависал и вглядывался в меня, словно хотел лучше рассмотреть, — вспоминает Кирилл Серебренников. — Я знаю, что ты всегда со мной, что ты будешь помогать мне. Я тебя очень люблю, папа.
Похороны состоятся 26 сентября в ритуальном зале крематория Ростова. Проститься с известным врачом можно в 13:30.
Семен Серебренников был не только практикующим доктором, но и доцентом кафедры урологии альма-матер. На его счету — множество научных трудов, изобретений и монографий. Он стал одним из первых, кто проводил
— Семен Михайлович преподавал у моей группы, когда я училась в универе, а еще он лечил моего отца. Очень добрый человек, отличный преподаватель и виртуозный хирург, — поделились в комментариях ученики известного врача. — Кирилл тогда уже ставил свои первые спектакли, и у Семена Михайловича в кабинете на кафедре висели афиши. Он так гордился сыном — увлеченно рассказывал о его работах, не менее увлеченно, чем об урологии. Светлая память Врачу и Человеку.
Неделей ранее скончался сценарист и драматург Михаил Коломенский. Председателя Ростовского отделения Союза кинематографистов России не стало в возрасте 74 лет.
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