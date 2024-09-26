Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей

Posted 26 сентября, 18:21
Published 26 сентября, 18:21
Modified 27 сентября, 06:36
Updated 27 сентября, 06:36
«Пизанская башня» появилась на проспекте Стачки, 205. Жители многоквартирного дома всерьез обеспокоены тем, что здание может завалиться в любом момент. Многоэтажка накренилась еще в 2022 году из-за разрушающегося фундамента. С тех пор ситуация не стала лучше.
Согласно заключению экспертов, дом признан «ограниченно-работоспособным». Чтобы обеспечить безопасность жителей, потребуется усилить грунт, основание, фундамент и несущие конструкции. По предварительным подсчетам, это обойдется в 163,5 миллиона рублей.
Глава администрации Ростова рассказал, что в бюджете уже учли эти затраты. Порядка 108 миллионов рублей выделят из областной казны, еще 55 миллионов расходов возьмет на себя муниципалитет.
Работы по спасению многоэтажки планируют начать в ноябре и завершить к концу 2026 года.
Пока жилье на Стачки будут реанимировать, в центре донской столице снесут четыре аварийных дома. Речь идет о зданиях 1917 и послевоенных годов постройки.
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