rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 18:21

Published 26 сентября, 18:21

Modified 27 сентября, 06:36

Updated 27 сентября, 06:36

Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей

Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей

26 сентября 2024, 18:21
Фото: 1MI
Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей
Более 160 миллионов рублей потребуется, чтобы спасти «падающий» девятиэтажный жилой дом на Западном в Ростове, сообщает глава администрации Ростова.

«Пизанская башня» появилась на проспекте Стачки, 205. Жители многоквартирного дома всерьез обеспокоены тем, что здание может завалиться в любом момент. Многоэтажка накренилась еще в 2022 году из-за разрушающегося фундамента. С тех пор ситуация не стала лучше.

Согласно заключению экспертов, дом признан «ограниченно-работоспособным». Чтобы обеспечить безопасность жителей, потребуется усилить грунт, основание, фундамент и несущие конструкции. По предварительным подсчетам, это обойдется в 163,5 миллиона рублей.

«Ждем новой беды»: жители Ростова массово жалуются на сухие деревья в городе
Узнать подробнее

Глава администрации Ростова рассказал, что в бюджете уже учли эти затраты. Порядка 108 миллионов рублей выделят из областной казны, еще 55 миллионов расходов возьмет на себя муниципалитет.

Работы по спасению многоэтажки планируют начать в ноябре и завершить к концу 2026 года.

Пока жилье на Стачки будут реанимировать, в центре донской столице снесут четыре аварийных дома. Речь идет о зданиях 1917 и послевоенных годов постройки.

Читайте также:
«Дети скачут, доски трещат»: ростовчане жалуются на прогнивший мост через ТемерникЧетыре старых дома в Ростове пойдут под снос«А если столбы начнут падать?»: горожане показали деформированные опоры ЛЭП в Ростове
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Бюджет#Аварийные дома#Безопасность#Работы#Ростов#Стачки#Спасение#Реанимация#Грунт#Конструкции#Эксперты#Фундамент#Ноябрь#Многоэтажка#Муниципалитет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика