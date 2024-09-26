Спасение «падающей» многоэтажки на Стачки обойдется Ростову в 163 млн рублей

«Пизанская башня» появилась на проспекте Стачки, 205. Жители многоквартирного дома всерьез обеспокоены тем, что здание может завалиться в любом момент. Многоэтажка накренилась еще в 2022 году из-за разрушающегося фундамента. С тех пор ситуация не стала лучше.