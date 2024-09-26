Средняя стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к 76 рублям

Posted 26 сентября, 04:25
Published 26 сентября, 04:25
Modified 26 сентября, 04:25
Updated 26 сентября, 04:25
Согласно обновленным сведениям на 23 сентября, средняя стоимость литра бензина в Ростовской области составила 59,91 рубля, за неделю увеличившись на 63 копейки. На семь копеек подорожал бензин АИ-92, средняя цена за литр достигла 53,76 рубля. На четыре копейки поднялась средняя цена на АИ-95 и составила 60,13 рубля за литр. Сразу на 3 рубля и 43 копейки повысилась средняя стоимость литра бензина АИ-98, он подорожал до 75,86 рубля.
Дизельное топливо выросло в цене на 8 копеек за неделю до 63,05 рубля за литр.
До этого в донском регионе подорожали гаражи и машиноместа. Стоимость объектов приблизилась к сумме самих транспортные средства.