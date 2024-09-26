Средняя стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к 76 рублям

Согласно обновленным сведениям на 23 сентября, средняя стоимость литра бензина в Ростовской области составила 59,91 рубля, за неделю увеличившись на 63 копейки. На семь копеек подорожал бензин АИ-92, средняя цена за литр достигла 53,76 рубля. На четыре копейки поднялась средняя цена на АИ-95 и составила 60,13 рубля за литр. Сразу на 3 рубля и 43 копейки повысилась средняя стоимость литра бензина АИ-98, он подорожал до 75,86 рубля.