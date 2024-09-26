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Posted 26 сентября, 04:25

Published 26 сентября, 04:25

Modified 26 сентября, 04:25

Updated 26 сентября, 04:25

Средняя стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к 76 рублям

Средняя стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к 76 рублям

26 сентября 2024, 04:25
Фото: 1MI
Средняя стоимость бензина в Ростовской области приблизилась к 76 рублям
Росстат обновил данные о средних ценах на бензин и дизельное топливо в Ростовской области, данные опубликованы на сайте ведомства.

Согласно обновленным сведениям на 23 сентября, средняя стоимость литра бензина в Ростовской области составила 59,91 рубля, за неделю увеличившись на 63 копейки. На семь копеек подорожал бензин АИ-92, средняя цена за литр достигла 53,76 рубля. На четыре копейки поднялась средняя цена на АИ-95 и составила 60,13 рубля за литр. Сразу на 3 рубля и 43 копейки повысилась средняя стоимость литра бензина АИ-98, он подорожал до 75,86 рубля.

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Дизельное топливо выросло в цене на 8 копеек за неделю до 63,05 рубля за литр.

До этого в донском регионе подорожали гаражи и машиноместа. Стоимость объектов приблизилась к сумме самих транспортные средства.

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