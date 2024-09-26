Стало известно, когда бабье лето придет в Ростовскую область

Posted 26 сентября, 13:21
Published 26 сентября, 13:21
Modified 26 сентября, 13:23
Updated 26 сентября, 13:23
Эксперт объяснила, что бабье лето — это народное понятие, которое не используется профессиональными синоптиками. Как правило, под такой период погоды наступает после устойчивого похолодания, когда температура воздуха составляет +12 — +15 градусов.
По словам Чупровой, в октябре в Ростовской области осадки будут в пределах нормы или ниже её. Не стоит ждать аномалий и от температуры воздуха. В первые дни октября днём сохранится тепло в +20 — +25 градусов. Вечером будет холодать до +10 — +15 градусов, а местами — и до +5.
Во второй декаде месяца в регион придут дожди, а температура начнёт снижаться до +6 — +11 градусов в вечерние часы. Под конец месяц похолодание достигнет +1 — +6 градусов. Тогда же возможны и первые небольшие заморозки.
Обильных осадков в Ростовской области не было с конца весны и на протяжении всего лета. Из-за этого в регионе сохраняется сильная пожарная опасность.
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