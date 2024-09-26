Стало известно, когда бабье лето придет в Ростовскую область

По словам Чупровой, в октябре в Ростовской области осадки будут в пределах нормы или ниже её. Не стоит ждать аномалий и от температуры воздуха. В первые дни октября днём сохранится тепло в +20 — +25 градусов. Вечером будет холодать до +10 — +15 градусов, а местами — и до +5.