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Posted 26 сентября, 13:21

Published 26 сентября, 13:21

Modified 26 сентября, 13:23

Updated 26 сентября, 13:23

Синоптик Чупрова рассказала, когда ждать бабье лето в Ростовской области

Стало известно, когда бабье лето придет в Ростовскую область

26 сентября 2024, 13:21
Фото: donland.ru
Синоптик Чупрова рассказала, когда ждать бабье лето в Ростовской области

Синоптик Чупрова рассказала, когда ждать бабье лето в Ростовской области

Температура воздуха в октябре ожидается на уровне нормы, поделилась с «Молотом» синоптик Ольга Чупрова.

Эксперт объяснила, что бабье лето — это народное понятие, которое не используется профессиональными синоптиками. Как правило, под такой период погоды наступает после устойчивого похолодания, когда температура воздуха составляет +12 — +15 градусов.

По словам Чупровой, в октябре в Ростовской области осадки будут в пределах нормы или ниже её. Не стоит ждать аномалий и от температуры воздуха. В первые дни октября днём сохранится тепло в +20 — +25 градусов. Вечером будет холодать до +10 — +15 градусов, а местами — и до +5.

Во второй декаде месяца в регион придут дожди, а температура начнёт снижаться до +6 — +11 градусов в вечерние часы. Под конец месяц похолодание достигнет +1 — +6 градусов. Тогда же возможны и первые небольшие заморозки.

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Обильных осадков в Ростовской области не было с конца весны и на протяжении всего лета. Из-за этого в регионе сохраняется сильная пожарная опасность.

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