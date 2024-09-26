Стало известно, кто в Ростовской области следит за плохим обращением с питомцами

Posted 26 сентября, 08:19
Published 26 сентября, 08:19
Modified 27 сентября, 07:40
Updated 27 сентября, 07:40
Как следят за плохим обращением с домашними животными в Ростовской области, кто уполномочен выписывать штрафы, например, за выгул собак в неположенном месте или за жестокое обращение с питомцем — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Владельцы собак сообщили корреспонденту RostovGazeta, что не так давно в парке «Плевен» девушке выписали штраф — якобы за то, что она шла с маленьким шпицем.
«Мы, зоозащитники, тоже сперва сильно удивились. А потом выяснили, что штраф получили те, у кого животное было без поводка и без намордника», — отмечает общественный инспектор в области обращения с животными Лариса Кандаурова.
Собеседница объясняет, что по законодательству, любая домашняя собака при перемещении, вне зависимости от размера, должна идти на поводке. А намордник предусмотрен для 13 пород собак.
«Водить собаку на поводке правильно. Для питомца это элементарная безопасность. Без поводка, собака может испугаться другой собаки или громкого звука, мотнуться в сторону. Не дай бог выбежит на проезжую часть и попадет под автомобиль», — объясняет собеседница.
Зоозащитники подчеркивают, что выгуливать домашних животных в Ростове нужно в специально отведенных местах. Но это совсем не означает, что с собакой нельзя пройти по парку.
«Идти к месту выгула с собакой никто не запрещает. Но для этого нужно соблюдать установленные правила», — уточняет собеседница.
Помимо правил выгула собак, к владельцам домашних животных в Ростовской области предъявляются и другие требования.
В частности, ростовчане должны следить за здоровьем своих питомцев, своевременно обращаясь к ветеринару в случае необходимости.
Домашние животные должны быть накормлены. Нельзя выбрасывать домашних животных. И, конечно же, на выгуле владелец обязан убирать отходы жизнедеятельности за своим четвероногим другом. В противном случае предусмотрена административная ответственность — штраф.
В зависимости от правонарушения, размер штрафа для простых ростовчан варьируется от 500 рублей до пяти тысяч рублей. А для должностных лиц от 700 рублей до десяти тысяч.
«Наличие штрафов для нерадивых владельцев собак — это хорошо. Но размер штрафа нужно увеличивать многократно. Он не должен быть таким низким», — делится мнением Лариса Кандаурова.
Опрошенные RostovGazeta эксперты затруднились рассказать, кто и каким образом сегодня отслеживает плохое обращение с домашними питомцами. А между тем, осуществлять это на практике, весьма непросто.
Согласно информации в официальных источниках, следить за этим с 2023 года призваны специалисты Управления ветеринарии Ростовской области.
«Мы являемся контрольно-надзорным органом в области обращения с животными. Но что касается жестокого обращения, то нужно классифицировать — не попадает ли это под уголовную ответственность, которой занимается полиция», — уточнили в Управлении.
Здесь же объяснили, что уполномоченными на составление протоколов по ряду нарушений являются представители районных администраций. Они составляют протоколы и направляют в Управление на рассмотрение.
Речь, к примеру, идет о таких случаях, когда собака с хозяином замечена на прогулке без поводка. Или владелец выпускает домашнего питомца на самовыгул.
В Управлении добавили, что если ростовчане заметят, как сосед нарушает правила выгула домашнего животного, или хозяйская собака выглядит сильно изможденной, то с этим вопросом следует подать заявление в районную администрацию.
«Они выезжают на место, составляют протокол и передают его нам на рассмотрение и привлечение к ответственности», — пояснили в контрольно-надзорном ведомстве.
В случае фиксации жестокого обращения с животными, которое попадает под уголовную статью, обращаться нужно в полицию.
Однако многие не одобряют такого разделения полномочий. Зоозащитники высказывают мнение, что следить за обращением с домашними животными, все-таки должна полиция.
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