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Posted 26 сентября, 14:52

Published 26 сентября, 14:52

Modified 26 сентября, 14:55

Updated 26 сентября, 14:55

Стартовала регистрация на ИТ-хакатон MORE. Tech от ВТБ

Стартовала регистрация на ИТ-хакатон MORE. Tech от ВТБ

26 сентября 2024, 14:52
Фото: 1MI
ВТБ в 6-й раз проведет ежегодный хакатон для ИТ-специалистов по актуальным технологическим направлениям. Мероприятие пройдет в гибридном формате. Командам будет предложено решить одну из трех задач.

В этом году участники смогут выбрать один из трех треков: озеро данных, NFT или Vault. Озеро данных — хранилище больших данных, которое позволяет обрабатывать и анализировать информацию с использованием инновационных технологий. NFT — цифровой сертификат, подтверждающий право владения каким-то объектом реального мира. Vault — место с повышенной защитой, где хранятся данные, файлы или цифровые активы. Технологическим партнером трека «Озеро данных» стало решение T1 Cloud от холдинга Т1.

При поддержке менторов ВТБ командам предстоит разработать свои решения — для работы с большими данными. Безопасную систему для хранения с использованием алгоритмов шифрования или инструмент, который позволит ИТ-специалистам в удобном формате хранить сертификаты о пройденном обучении. В основе каждой задачи — кейсы, с которыми работают технологически команды банка.

Лучшие решения будут представлены 26 октября на офлайн-финале в Москве.

«Хакатон MORE.Tech в шестой раз станет ярким событием для молодой аудитории ВТБ. В 2023 году в наших ИТ-соревнованиях приняли участие более 2500 человек. Планируем, что в этом году эта цифра станет еще больше», — поделился Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

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