Стартовала регистрация на ИТ-хакатон MORE. Tech от ВТБ

«Хакатон MORE.Tech в шестой раз станет ярким событием для молодой аудитории ВТБ. В 2023 году в наших ИТ-соревнованиях приняли участие более 2500 человек. Планируем, что в этом году эта цифра станет еще больше», — поделился Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.