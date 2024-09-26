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Posted 26 сентября, 15:13

Published 26 сентября, 15:13

Modified 26 сентября, 15:15

Updated 26 сентября, 15:15

Суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу из-за взятки в 2 млн рублей

Суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу из-за взятки в 2 млн рублей

26 сентября 2024, 15:13
Фото: 1MI
Суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу из-за взятки в 2 млн рублей
Руководителя следственного отдела по Таганрогу Руслана Багмута арестовал суд Москвы, сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения главе следственного отдела по Таганрогу Руслану Багмуту. Его взяли под арест.

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Багмут проходит как фигурант дела о взятке и мошенничестве. В марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов уговорил главу следственного отдела быть посредником в передаче взятки сотруднику полиции Ростовской области. Размер вознаграждения для полицейского составлял два миллиона рублей. За эти деньги он должен был обеспечить Ляпусову покровительство. Багмут согласился на посредничество в преступлении.

Теперь главе следственного отдела может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее появилось видео задержания начальника следственного отдела в Таганроге.

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