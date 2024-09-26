Суд арестовал главу отдела СК по Таганрогу из-за взятки в 2 млн рублей

Багмут проходит как фигурант дела о взятке и мошенничестве. В марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов уговорил главу следственного отдела быть посредником в передаче взятки сотруднику полиции Ростовской области. Размер вознаграждения для полицейского составлял два миллиона рублей. За эти деньги он должен был обеспечить Ляпусову покровительство. Багмут согласился на посредничество в преступлении.