Свирепый алабай загрыз собаку и несколько часов держал в страхе магазин в Аксае

Posted 26 сентября, 07:41
Published 26 сентября, 07:41
Modified 26 сентября, 07:43
Updated 26 сентября, 07:43
Жуткая история произошла накануне днем, 25 сентября, на Новочеркасском шоссе. По словам очевидцев, алабай забежал в мебельный магазин. Люди успели запереть его и выскочили на улицу, не подозревая, что оставили его один на один с маленькой собакой. Огромный зверь растерзал ее, оставив множество ран — после нападения полы были перепачканы кровью.
Неравнодушные очевидцы смогли вытащить раненую собаку. Один из местных волонтеров отвез ее в ветклинику, но спасти животное не удалось. Жертва алабая умерла на операционном столе.
Тем временем нашелся хозяин агрессивного пса, который его забрал. Понесет ли он какую-либо ответственность за нападение своего питомца, неизвестно. Однако свидетели жестокой расправы надеются, что безнаказанным он не останется.
— А если бы эта псина на ребенка напала? Ужас! — пишут горожане.
— Он и человека разорвет — раз кровь попробовал, теперь его только усыплять, — добавили в комментариях подписчики telegram-канала «Новости Ростова-на-Дону». — Если хозяин известен, почему не привлечь его по закону?
Ранее бойцовские псы расправились с заводчицей и ее семьей. Женщину и ее мать загрызли до смерти, а бабушка чудом осталась жива. Пенсионерка с травмами находится в больнице.
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