Свирепый алабай загрыз собаку и несколько часов держал в страхе магазин в Аксае

Жуткая история произошла накануне днем, 25 сентября, на Новочеркасском шоссе. По словам очевидцев, алабай забежал в мебельный магазин. Люди успели запереть его и выскочили на улицу, не подозревая, что оставили его один на один с маленькой собакой. Огромный зверь растерзал ее, оставив множество ран — после нападения полы были перепачканы кровью.