Ученые попробовали ферментированный сыр возрастом 3 500 лет

Учёные предполагают, что сыр изготовлен из молока козы и коровы. Микробы, обнаруженные в продукте, имеют связи с современными молочными изделиями Тибета и Кавказа, что говорит о торговых и культурных связях, способствовавших распространению технологий ферментации по Евразии.