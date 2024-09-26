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Posted 26 сентября, 08:18

Published 26 сентября, 08:18

Modified 26 сентября, 08:18

Updated 26 сентября, 08:18

Ученые попробовали ферментированный сыр возрастом 3 500 лет

Ученые попробовали ферментированный сыр возрастом 3 500 лет

26 сентября 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
Исследователи обнаружили сыр, которому приблизительно 3,5 тысячи лет, то есть он самый древний в мире на сегодняшний день.

Археологи нашли этот уникальный продукт на древнем кладбище в Синьцзяне в виде небольших кусочков, расположенных рядом с шеями мумий, сообщает newkhakasiya.online.

Уникальность находки заключается в том, что сыр сохранился в цельных кусочках, а не в виде молочных остатков на керамике. Видимо, благодаря сухому климату данного региона.

Учёные предполагают, что сыр изготовлен из молока козы и коровы. Микробы, обнаруженные в продукте, имеют связи с современными молочными изделиями Тибета и Кавказа, что говорит о торговых и культурных связях, способствовавших распространению технологий ферментации по Евразии.

Это исследование открывает новые горизонты для понимания древних молочных традиций и способов распространения технологий ферментации в Азии.

По мнению ученых, вкус этого сыра был кисловатым и напоминал современные французские сыры с резким ароматом.

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