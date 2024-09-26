В Минцифры подтвердили ограничение Google регистрации новых аккаунтов из РФ

Первые сообщения о подобной проблеме появились еще в начале сентября. На различных форумах и площадках пользователи Google обсуждали новый баг, с которым столкнулись. Некоторые не могли создать новый аккаунт, используя российский номер телефона. Как только дело доходило до подтверждения номера, то код не присылали, а на экране появлялось сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте позже». Но и позже ситуация не менялась. За несколько недель проблема так и не решилась.