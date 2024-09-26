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Posted 26 сентября, 09:59

Published 26 сентября, 09:59

Modified 26 сентября, 10:05

Updated 26 сентября, 10:05

Google ограничил регистрацию новых аккаунтов

В Минцифры подтвердили ограничение Google регистрации новых аккаунтов из РФ

26 сентября 2024, 09:59
Фото: Unsplash
Google ограничил регистрацию новых аккаунтов
Сюжет
Санкции
Пользователи Google из России, в том числе из Ростовской области, уже две недели не могут создавать новые аккаунты.

Первые сообщения о подобной проблеме появились еще в начале сентября. На различных форумах и площадках пользователи Google обсуждали новый баг, с которым столкнулись. Некоторые не могли создать новый аккаунт, используя российский номер телефона. Как только дело доходило до подтверждения номера, то код не присылали, а на экране появлялось сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте позже». Но и позже ситуация не менялась. За несколько недель проблема так и не решилась.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ, ограничение действительно есть. Ведомство порекомендовало пользователям Google в России создать резервный копии данных или попробовать другие способы двухфакторной аутентификации. В крайнем случае всегда можно перейти на отечественные платформы.

Ранее RostovGazeta сообщала о причинах замедления YouTube в России. Одна из них — введенные санкции со стороны России, из-за которых Google не может поддерживать свои серверы на нужном уровне.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Санкции#Youtube#Оплата труда#Ошибка#ТАСС#Google#Серверы#Минцифры РФ
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