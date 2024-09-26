В Ростовской области ограничили продажу алкоголя, а бензин стал на вес золота

Posted 26 сентября, 15:03
Published 26 сентября, 15:03
Modified 26 сентября, 15:05
Updated 26 сентября, 15:05
В Заксобрании Ростовской области сообщили, что с марта 2025 года продавать алкоголь в многоквартирных домах смогут только лицензированные учреждения общественного питания.
Дело в том, что сейчас магазины и супермаркеты не могут отпускать алкогольные напитки в ночное время — с 23 часов ночи до 8 часов утра. Купить спиртное в эти часы можно только в барах, клубах, ресторанах и «наливайках». К последним относятся небольшие заведения, которые располагаются на первых этажах многоквартирных домов. Жильцы, у кого под окнами работают «наливайки», часто жалуются на ночной шум и нарушение правопорядка.
В Заксобрании Ростовской области ужесточили требования к продаже спиртного. С 1 марта 2025 года купить его в ночные часы можно будет только лицензированных учреждениях общественного питания. Таким образом, «наливайки» в домах работать ночью не смогут.
В Ростовской области на днях выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса XEC. Всего в России пока зарегистрирована два пациента с этим штаммов. Второго нашли в Уфе.
Власти Ростовской области оценили необходимость возвращения масочного режима. Но в региональном Роспотребнадзоре отметили, что COVID-19 XEC относится к разновидностям подвариантов Омикрона, который уже давно циркулирует на территории Ростовской области. Поэтому введение дополнительных ограничений, в том числе масочного режима, посчитали излишним.
Но специалисты напоминают, что из-за смены сезонов погоды в ближайшее время ожидается рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19.
Росстат обновил данные о средних ценах на бензин и дизельное топливо в Ростовской области и других регионах страны.
Из информации статистического ведомства следует, что средняя стоимость литра бензина в Ростовской области составляет 59,91 рубля — это на 63 копейки больше, чем неделей ранее. На семь копеек подорожал бензин АИ-92 — до 53,76 рубля за литр. На четыре копейки поднялась средняя цена на АИ-95, сейчас она составляет 60,13 рубля за литр. Сразу на 3 рубля и 43 копейки повысилась стоимость бензина АИ-98. Он теперь обойдётся в среднем в 75,86 рубля за литр.
Дизельное топливо выросло в цене на 8 копеек за неделю и стоит в районе 63,05 рубля за литр.
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