В Ростовской области ограничили продажу алкоголя, а бензин стал на вес золота

Дело в том, что сейчас магазины и супермаркеты не могут отпускать алкогольные напитки в ночное время — с 23 часов ночи до 8 часов утра. Купить спиртное в эти часы можно только в барах, клубах, ресторанах и «наливайках». К последним относятся небольшие заведения, которые располагаются на первых этажах многоквартирных домов. Жильцы, у кого под окнами работают «наливайки», часто жалуются на ночной шум и нарушение правопорядка.