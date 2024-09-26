В Ростовской области ужесточили требования к продаже спиртного. Что изменилось?

В настоящее время магазины и супермаркеты не могут отпускать алкогольные напитки в ночное время — с 23 часов ночи до 8 часов утра. Купить спиртное в эти часы можно только в барах, клубах, ресторанах, а также «наливайках». Такие небольшие заведения, как правило, располагаются на первых этажах многоквартирных домов. Жильцы, у кого под окнами работают «наливайки», часто жалуются на ночной шум и нарушение правопорядка.