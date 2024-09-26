В Ростовской области ужесточили требования к продаже спиртного. Что изменилось?

Posted 26 сентября, 12:11
Published 26 сентября, 12:11
Modified 26 сентября, 12:13
Updated 26 сентября, 12:13
В настоящее время магазины и супермаркеты не могут отпускать алкогольные напитки в ночное время — с 23 часов ночи до 8 часов утра. Купить спиртное в эти часы можно только в барах, клубах, ресторанах, а также «наливайках». Такие небольшие заведения, как правило, располагаются на первых этажах многоквартирных домов. Жильцы, у кого под окнами работают «наливайки», часто жалуются на ночной шум и нарушение правопорядка.
Депутаты Заксобрания Ростовской области ужесточили требования к продаже спиртного. С 1 марта 2025 года продавать его в ночные часы смогут только лицензированные учреждения общественного питания.
«Это будет означать, что никакие „наливайки“ работать в многоквартирных домах не смогут», — заявил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.
Ранее общественник предложил «перепрофилировать» бизнес «наливаек» после закрытия в Ростове.
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