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Posted 26 сентября, 12:11

Published 26 сентября, 12:11

Modified 26 сентября, 12:13

Updated 26 сентября, 12:13

Часы работы «наливаек» ограничат в многоэтажных домах Ростовской области

В Ростовской области ужесточили требования к продаже спиртного. Что изменилось?

26 сентября 2024, 12:11
Фото: Unsplash
Часы работы «наливаек» ограничат в многоэтажных домах Ростовской области

Часы работы «наливаек» ограничат в многоэтажных домах Ростовской области

С марта 2025 года продавать алкоголь в многоквартирных домах смогут только лицензированные учреждения общественного питания, сообщили в Заксобрании Ростовской области.

В настоящее время магазины и супермаркеты не могут отпускать алкогольные напитки в ночное время — с 23 часов ночи до 8 часов утра. Купить спиртное в эти часы можно только в барах, клубах, ресторанах, а также «наливайках». Такие небольшие заведения, как правило, располагаются на первых этажах многоквартирных домов. Жильцы, у кого под окнами работают «наливайки», часто жалуются на ночной шум и нарушение правопорядка.

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Депутаты Заксобрания Ростовской области ужесточили требования к продаже спиртного. С 1 марта 2025 года продавать его в ночные часы смогут только лицензированные учреждения общественного питания.

«Это будет означать, что никакие „наливайки“ работать в многоквартирных домах не смогут», — заявил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Ранее общественник предложил «перепрофилировать» бизнес «наливаек» после закрытия в Ростове.

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