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Posted 26 сентября, 10:06

Published 26 сентября, 10:06

Modified 26 сентября, 10:08

Updated 26 сентября, 10:08

В Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста

В Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста

26 сентября 2024, 10:06
Фото: Госавтоинспекция
В Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста
В Ростовской области два человека попали в больницу после того, как оказались под колесами иномарки, сообщает региональное УГИБДД.

Днем 25 сентября на улице Чехова в Таганроге произошла авария. 45-летний водитель Kia Rio недалеко от дома №309 сбил женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Затем автомобилист налетел на мотоцикл Ducati, которым управлял 39-летний водитель.

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В ДТП пострадали мотоциклист и 53-летний пешеход, оба доставлены в больницу. Что стало причиной аварии, не сообщается, но сотрудники правоохранительных органов выясняют все делали произошедшего.

Ранее сообщалось, что маленького мальчика насмерть переехал КамАЗ. Малыш перебегал дорогу в неположенном месте, а фура не остановилась вовремя.

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