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Posted 26 сентября, 09:30

Published 26 сентября, 09:30

Modified 26 сентября, 09:32

Updated 26 сентября, 09:32

На реставрацию доходного дома в центре Ростова власти выделят 58,6 млн рублей

В центре Ростова-на-Дону отреставрируют дом купца с уникальной лестницей

26 сентября 2024, 09:30
Фото: Яндекс. Карты
На реставрацию доходного дома в центре Ростова власти выделят 58,6 млн рублей

На реставрацию доходного дома в центре Ростова власти выделят 58,6 млн рублей

Реставрация доходного дома с уникальной лестницей в центре Ростова обойдется в 58,6 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Тендер разместили 25 сентября. Заказчиком выступает спортивная школа №4, которая там находится.

О реставрации заговорили еще несколько лет назад. В итоге власти нашли подрядчика, который подготовил проектно-сметную документацию. В начале 2024 года стало известно, что проект прошел Госэкспертизу. Осталось лишь воплотить его в жизнь.

На работы готовы потратить почти 60 миллионов рублей. Согласно графику, до декабря нужно завершить демонтажные работы и приступить к закреплению грунта.

Затем до 30 марта 2025 года исполнитель займется общестроительными работами, а с 1 апреля по конец сентября — инженерными системами (водоснабжение и водоотведение, отопление, электроснабжение, вентиляция).

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В этот же период планируют установить систему видеонаблюдения и провести реставрационные работы. С 1 октября по 5 декабря объект должен быть полностью готов — с пожарной и охранной сигнализацией.

Здание на проспекте Чехова, 33 построено в 1917 году. Некогда оно принадлежало местному купцу Николаю Пиниотели. Теперь двухэтажный доходный дом признан объектом культурного наследия. В нем размещается спортшкола и Федерация шахмат. Постройка прошлого века знаменита своей уникальной кованной лестницей, которую облюбовали местные фотографы.

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