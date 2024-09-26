В центре Ростова-на-Дону отреставрируют дом купца с уникальной лестницей

Posted 26 сентября, 09:30
Published 26 сентября, 09:30
Modified 26 сентября, 09:32
Updated 26 сентября, 09:32
Тендер разместили 25 сентября. Заказчиком выступает спортивная школа №4, которая там находится.
О реставрации заговорили еще несколько лет назад. В итоге власти нашли подрядчика, который подготовил проектно-сметную документацию. В начале 2024 года стало известно, что проект прошел Госэкспертизу. Осталось лишь воплотить его в жизнь.
На работы готовы потратить почти 60 миллионов рублей. Согласно графику, до декабря нужно завершить демонтажные работы и приступить к закреплению грунта.
Затем до 30 марта 2025 года исполнитель займется общестроительными работами, а с 1 апреля по конец сентября — инженерными системами (водоснабжение и водоотведение, отопление, электроснабжение, вентиляция).
В этот же период планируют установить систему видеонаблюдения и провести реставрационные работы. С 1 октября по 5 декабря объект должен быть полностью готов — с пожарной и охранной сигнализацией.
Здание на проспекте Чехова, 33 построено в 1917 году. Некогда оно принадлежало местному купцу Николаю Пиниотели. Теперь двухэтажный доходный дом признан объектом культурного наследия. В нем размещается спортшкола и Федерация шахмат. Постройка прошлого века знаменита своей уникальной кованной лестницей, которую облюбовали местные фотографы.
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