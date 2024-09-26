В центре Ростова запустили салют, вопреки запрету губернатора

Вероятно, ростовчане забыли о региональном запрете на использовании пиротехники. Он действует с 1 декабря 2023 года. В преддверии Дня Победы ограничение временно отменили, но вскоре продлили почти до конца 2024 года. Ограничение касается всей пиротехники. Исключение — бенгальские огни и фонтаны холодного огня.