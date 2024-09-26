В центре Ростова запустили салют, вопреки запрету губернатора

Posted 26 сентября, 20:08
Published 26 сентября, 20:08
Modified 26 сентября, 20:10
Updated 26 сентября, 20:10
Звуки взрывов раздались в городе около 21:00. По словам горожан, салют запустили с одной из крыш. Судя по кадрам, недалеко от Ворошиловского моста.
Вероятно, ростовчане забыли о региональном запрете на использовании пиротехники. Он действует с 1 декабря 2023 года. В преддверии Дня Победы ограничение временно отменили, но вскоре продлили почти до конца 2024 года. Ограничение касается всей пиротехники. Исключение — бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Впрочем, это не первое нарушение запрета.
— Никогда такого не было и вот опять, — иронично подметили подписчики telegram-канала «Это Ростов новости». — На Северном почти каждый день они, в Батайске тоже часто запускают.
— Могли бы голову включить и свои салюты оставить на другое время, — возмутились ростовчане.
Ранее RostovGazeta сообщала о запуске салюта в Ростовской области в начале июня.
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