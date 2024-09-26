Владимир Путин сообщил об обновленной ядерной доктрины России

Posted 26 сентября, 06:26
Published 26 сентября, 06:26
Modified 26 сентября, 17:19
Updated 26 сентября, 17:19
По словам главы государства, важно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям. Для этого нужно учитывать динамично меняющуюся военно-политическую обстановку и возможные новые источники военных угроз и рисков.
В течение года специалисты анализировали и оценивали необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил. К этой работе привлекли сотрудников МИД, Минобороны и аппарата Совбеза. На основе результатов анализа предложено внести уточнения в части определения условий применения ядерного оружия.
В частности, категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания, расширили, а список военных угроз, из-за которых Россия теоретически может нанести ответный ядерный удар, дополнили.
Кроме того, агрессия неядерного государства против России может расцениваться как нападение на страну совместно с ядерным государством, если она была совершена при поддержке или с его участием.
Ранее США заявили о готовности противостоять «российской ядерной угрозе в космосе».
Тем временем в Южном военном округе провели ракетные учения. В них участвовали также авиация и военно-морской флот.