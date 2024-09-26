rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 06:26

Published 26 сентября, 06:26

Modified 26 сентября, 17:19

Updated 26 сентября, 17:19

Владимир Путин сообщил об обновленной ядерной доктрине России

Владимир Путин сообщил об обновленной ядерной доктрины России

26 сентября 2024, 06:26
Фото: сайт президента России. kremlin.ru/events/president/news/75182
Владимир Путин сообщил об обновленной ядерной доктрине России
Президент России перечислил основные пункты обновленной ядерной доктрины страны в ходе очередного заседания Совета безопасности РФ 25 сентября.

По словам главы государства, важно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям. Для этого нужно учитывать динамично меняющуюся военно-политическую обстановку и возможные новые источники военных угроз и рисков.

В течение года специалисты анализировали и оценивали необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил. К этой работе привлекли сотрудников МИД, Минобороны и аппарата Совбеза. На основе результатов анализа предложено внести уточнения в части определения условий применения ядерного оружия.

В частности, категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводятся ядерные сдерживания, расширили, а список военных угроз, из-за которых Россия теоретически может нанести ответный ядерный удар, дополнили.

Жителям Ростовской области при увольнении компенсируют неиспользованные отгулы
Узнать подробнее

Кроме того, агрессия неядерного государства против России может расцениваться как нападение на страну совместно с ядерным государством, если она была совершена при поддержке или с его участием.

Ранее США заявили о готовности противостоять «российской ядерной угрозе в космосе».

Тем временем в Южном военном округе провели ракетные учения. В них участвовали также авиация и военно-морской флот.

Читайте также:
Президент России рассказал, что может стать поводом для ответного ядерного удараПрезидент Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»МРОТ и маткапитал увеличат в Ростовской области в 2025 году. Как изменятся выплаты?
#Евгения Волкова#Политика#Россия#Белоруссия#Ядерное оружие#Владимир Путин#Угрозы#Минобороны#Агрессия#МИД
Подпишитесь
Популярное